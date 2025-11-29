Αναχώρησε για την Πορτoγαλία η αποστολή της Εθνικής (vid)

Η αποστολή της Εθνικής ομάδας αναχώρησε για την Πορτογαλία, όπου αύριο (30/11, 19:00) παίζει για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ελλάδα παίζει στο Πόρτο απέναντι στην πορτογαλική ομάδα με στόχο να κάνει το 2/2 και να θέσει τις βάσεις για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλό της. Παίκτες, προπονητές και σταφ αναχώρησαν σήμερα το πρωί από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό την Πορτογαλία.

Αναλυτικά οι παίκτες που ταξιδεύουν είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ και Νίκος Περσίδης.