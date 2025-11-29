Γκόμες: «Στόχος να κερδίσουμε την Ελλάδα» - Τι γράφουν οι Πορτογάλοι για τον Σπανούλη

Η Πορτογαλία φιλοδοξεί να κερδίσει την Ελλάδα στο αυριανό παιχνίδι, στη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά την επιβλητική νίκη της Πορτογαλίας στο Μαυροβούνιο (62-83), τώρα οι Ίβηρες ελπίζουν να κερδίσουν και την Ελλάδα, με τον προπονητή της, Μάριο Γκόμες να δηλώνει: «Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε την Ελλάδα και να φτάσουμε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Θα μπούμε στο ματς με στόχο να κερδίσουμε, γνωρίζοντας ότι θα παίξουμε εναντίον της ομάδας που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο τελευταίο Eurobasket».

Επιπλέον, οι Πορτογάλοι κάνουν ειδική αναφορά μέσω της Ομοσπονδίας τους στον Βασίλη Σπανούλη, σημειώνοντας: «Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά των Ελλήνων είναι ο προπονητής τους: ο Βασίλης Σπανούλης έχει ήδη αποδείξει ότι δεν ήταν ηγέτης στο γήπεδο κατά τη διάρκεια των ημερών του ως παίκτης, αλλά ότι εκπληρώνει άψογα τον ρόλο του και ως προπονητής στην άκρη του πάγκου».