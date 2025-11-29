NBA Top-10: Γιόκιτς, Ντόντσιτς και στην κορυφή η... κομπίνα που δε βγήκε (vid)

Δείτε το τελευταίο Top-10 του NBA με πολλές εντυπωσιακές φάσεις και μία που... δεν βγήκε στην πρώτη θέση.

Θεαματικά καρφώματα και έξυπνες ασίστ στις δέκα καλύτερες φάσεις, με τον Νίκολα Γιόκιτς να βρίσκεται δύο φορές σε αυτές με τις μαγικές του εμπνεύσεις. Και η συνεργασία Ντόντσιτς - ΛεΜπρόν ψηλά στο Top-10, όμως στην κορυφή υπάρχει κάτι... διαφορετικό.

Με τους Πίστονς να χάνουν 3 πόντους από τους Μάτζικ και με 4,7'' για το φινάλε, ο Κάνινγχαμ έστειλε τη βολή του με δύναμη στη στεφάνη, πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και πάσαρε στον Ρόμπινσον για το τρίποντο της ισοφάρισης. Εκεί, όμως, ήταν ο Μπλακ, ο οποίος έκανε το μπλοκ και εξασφάλισε τη νίκη για την ομάδα του Ορλάντο.

