Σκανάρει την αγορά ο νέος ΠΑΟΚ, αποφασίζει ο Ζντοβτς - Η μεγάλη επιστροφή

Στη νέα εποχή του Αριστοτέλη Μυστακιδη κινείται πλέον ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, με τις φιλοδοξίες των ανθρώπων της ομάδας να βρίσκονται πολύ ψηλά.

Μπορεί τυπικά η διοίκηση υπό τον Αριστοτέλη Μυστακίδη να αναλαμβάνει επίσημα μετά τις 17 Δεκεμβρίου, όταν και έχει προγραμματιστεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, όπου θα ανακοινωθεί το νέο διοικητικό συμβούλιο, ωστόσο η δουλειά στον... νέο ΠΑΟΚ έχει ήδη ξεκινήσει.

Ηγετική θέση στο νέο ΔΣ θα έχει ο Νίκος Βεζυρτζής, ο οποίος αποτελεί και τη μεγάλη επιστροφή στον Δικέφαλο. Ο «πρόεδρος των προέδρων», όπως τον αποκάλεσε και ο Θανάσης Χατζόπουλος, νυν πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στα όσα πέτυχε ο Δικέφαλος από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Κυπέλλου Κυπελλούχων το 1991 και μία χρονιά μετά με τον τίτλο του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Βεζυρτζής αναμένεται να αναλάβει τη θέση του προέδρου στο νέο ΔΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τις τελευταίες εβδομάδες ήδη κινείται στην αγορά και βρίσκεται σε συζητήσεις με μάνατζερ παικτών για την πιθανή ενίσχυση της ομάδας. Δυναμικό ρόλο στο νέο σχήμα θα έχει και ο Βασίλης Οικονομίδης, πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και του ΕΣΑΚΕ, ενώ στο ΔΣ αναμένεται να βρίσκεται και ο Γιάννης Πετμεζάς, άμεσος συνεργάτης του κ. Μυστακίδη. Όσον αφορά το αγωνιστικό, εκεί ο Νίκος Μπουντούρης, παλαίμαχος διεθνής παίκτης της ομάδας, θα έχει επίσης σημαντικό ρόλο, πιθανότατα του τιμ ή του τζένεραλ μάνατζερ.

Είναι γεγονός πως οι άνθρωποι του νέου ΠΑΟΚ κινούνται ήδη στην αγορά για παίκτες, έχουν κάνει επαφές με ατζέντηδες για να τσεκάρουν το στάτους παικτών που θα μπορούσαν να προσελκύσουν προς ενίσχυση της ομάδας, έχοντας πλέον μια σημαντική οικονομική ευχέρεια. Πέρα από τα ονόματα του Αρτούρας Γκουντάιτις και του Καμ Ρέντις, οι πλευρές των οποίων έχουν προσεγγιστεί, ο ΠΑΟΚ, μετά και επίσημη αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, έχει ζητήσει νέα λίστα διαθέσιμων παικτών.

Οι «ασπρόμαυροι» δείχνουν διάθεση να κοιτάξουν κάθε καλή περίπτωση παίκτη, φανερώνοντας ως έναν βαθμό τη δυναμική που αποκτάει πλέον ο σύλλογος, αλλά και τον ενθουσιασμό που υπάρχει. Ωστόσο, οποιαδήποτε απόφαση για μεταγραφή αναμένεται να περάσει από τον Γιούρι Ζντοβτς. Ο Σλοβένος προπονητής είναι αυτός που θα δώσει το τελικό «ΟΚ», με τον ίδιο να εξετάζει τις επιλογές, έχοντας πάντα ως γνώμονα να μη διαταραχθεί η καλή χημεία που έχει χτιστεί στην ομάδα μετά το σερί θετικών αποτελεσμάτων από το ξεκίνημα της σεζόν.