Στις 7 σερί ήττες οι Μπακς και απογοητευμένος ο Γιάννης: «Το παιχνίδι δεν είναι οne man show»

Οι Μιλγουόκι Μπακς έχασαν τον έβδομο συνεχόμενο αγώνα τους, γνωρίζοντας την ήττα με 118-109 από τους Νιου Γιορκ Νικς στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν, παρά την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο ηγέτης των Μπακς επέστρεψε μετά από απουσία τεσσάρων αγώνων λόγω τραυματισμού στον αριστερό προσαγωγό 28 λεπτά, σημειώνοντας 30 πόντους με 10/14 σουτ, έχοντας επίσης 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ωστόσο, αυτή του η εμφάνιση δεν απέτρεψε τη νέα ήττα - αποκλεισμό της ομάδας του από το NBA Cup.

Η έβδομη σερί ήττα των Μπακς μάλιστα σήμανε και το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από τη σεζόν 2006-2007, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αναφέρει σχετικά: «Στο τέλος της ημέρας, θέλω να κερδίζω. Έχουμε χάσει 7 παιχνίδια στη σειρά. Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που έχασα 7 συνεχόμενα ματς».

Και πρόσθεσε: «Αν ανησυχείς τόσο πολύ για το σκοράρισμα και αυτό δεν λειτουργεί, μετά νιώθεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Το παιχνίδι δεν είναι οne man show, πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Πρέπει να επαναφέρουμε το ανταγωνιστικό μας πνεύμα εκεί που υποτίθεται ότι είναι. Κανείς δεν πρέπει να έχει προσωπική ατζέντα, κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί για το τι θέλει για τον εαυτό του, αλλά μόνο για τη νίκη. Πρέπει να έχουμε νοοτροπία νικητή».