Σαρωτικοί οι Λέικερς με Ριβς, Ντόντσιτς και 4-0 στο NBA Cup - Τα ζευγάρια των προημιτελικών (vid)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν 129-119 των Ντάλας Μάβερικς.

Σε τρελή φόρμα βρίσκονται οι Λέικερς, καθώς επιβλήθηκαν 129-119 των Μάβερικς, σημειώνοντας την 5η διαδοχική νίκη τους, που ανέβασε το ρεκόρ τους στο 14-4. Παράλληλα, έκαναν το 4-0 και το NBA Cup. Αντίθετα, οι Μαβς έπεσαν στο 5-15, συνεχίζοντας τις χαμηλές πτήσεις φέτος.

Πρωταγωνιστές για τους «λιμνανθρώπους» ήταν ο Ριβς με 38 πόντους και 8 ριμπάουντ, μαζί με τον Ντόντσιτς, που τέλειωσε το ματς με 35 πόντους, 5 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Ο ΛεΜπρόν πρόσθεσε 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Από την ομάδα του Ντάλας ξεχώρισε ο Ουάσινγκτον, με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ.

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Με την οκτάδα πλέον οριστικοποιημένη, το ενδιαφέρον στρέφεται στους προημιτελικούς. Οι ομάδες που αποκλείστηκαν θα συμπληρώσουν το πρόγραμμά τους με δύο επιπλέον αγώνες στις 11–15 Δεκεμβρίου, ενώ οι νικητές θα κατευθυνθούν στα ημιτελικά που θα διεξαχθούν στο Λας Βέγκας στις 13 Δεκεμβρίου. Ο τελικός, ο οποίος δεν θα μετρήσει στη βαθμολογία, θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών του ΝΒΑ Cup

1. Θάντερ - Σανς

2. Λέικερς - Σπερς

3. Μάτζικ - Χιτ

4. Ράπτορς - Νικς

Ημιτελικά

Νικητής 1 - Νικητής 2

Νικητής 3 - Νικητής 4