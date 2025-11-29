Η εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς από τους Νικς (vid)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και παρά την τρομερή εμφάνισή του, οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Νικς (118-109), μένοντας εκτός συνέχειας του NBA Cup.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, γνώρισε την αποθέωση στο Madison Square Garden και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 28 λεπτά συμμετοχής με 10/12 δίποντα (82% ευστοχία) και 10/14 βολές (71% ευστοχία).

Ο «Greek Freak» έμεινε εκτός δράσης το προηγούμενο διάστημα λόγω προβλήματος τραυματισμού στον αριστερό προσαγωγό, όμως στην επιστροφή του έδειξε σα να μην έλειψε καθόλου, έχοντας ακόμη ένα μας με 30+ πόντους και 10+ ριμπάουντ.

Δείτε παρακάτω τα highlights από την εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: