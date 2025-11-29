Η εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς από τους Νικς (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, γνώρισε την αποθέωση στο Madison Square Garden και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 28 λεπτά συμμετοχής με 10/12 δίποντα (82% ευστοχία) και 10/14 βολές (71% ευστοχία).
Ο «Greek Freak» έμεινε εκτός δράσης το προηγούμενο διάστημα λόγω προβλήματος τραυματισμού στον αριστερό προσαγωγό, όμως στην επιστροφή του έδειξε σα να μην έλειψε καθόλου, έχοντας ακόμη ένα μας με 30+ πόντους και 10+ ριμπάουντ.
Δείτε παρακάτω τα highlights από την εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: