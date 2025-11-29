Ο Γιάννης επέστρεψε με double-double αλλά οι Μπακς γνώρισαν ήττα-αποκλεισμό από το NBA Cup

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση ήταν συγκλονιστικός, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα των Μπακς από τους Νικς (118-109), που σήμανε τον αποκλεισμό των «Ελαφιών» από το NBA Cup.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 28 λεπτά συμμετοχής με 10/12 δίποντα (82% ευστοχία) και 10/14 βολές (71% ευστοχία).

To ματς

Οι Μπακς ήταν αυτοί που έκαναν καλύτερη εκκίνηση στην αναμέτρηση, αφού προηγήθηκαν με 33-37 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως στη συνέχεια οι Νικς ισορρόπησαν και μείωσαν στον πόντο (61-62).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι γηπεδούχοι, έκαναν επί μέρους 31-26, για να πάρουν τα ηνία της αναμέτρηση (92-88), με τους Μπακς στην τέταρτη περίοδο να πιέζουν για την ανατροπή, όμως οι Νικς είχαν τις λύσεις.

Έτσι, οι Νεοϋρκέζοι πανηγύρισαν τη νίκη και πήραν την πρόκριση για τα νοκ-άουτ του NBA Cup, έχοντας ρεκόρ 3-1, με τους Μπακς να παραδίδουν τα σκήπτρα τους, αφού έμειναν εκτός συνέχειας με ρεκόρ 2-2.

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