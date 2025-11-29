Οι Πέισερς ξέσπασαν στους Ουίζαρντς

Οι Ιντιάνα Πέισερς έστησαν πάρτι απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς επικρατώντας με το επιβλητικό 119-86.

Η ομάδα από την Ιντιάνα, που διανύει κάκιστη σεζόν, έκανε το ξέσπασμά της απέναντι στους αδύναμους Ουίζαρντς, πανηγυρίζοντας την τρίτη νίκη της την φετινή σεζόν (3-16 το ρεκόρ).

Οι Ουίζαρντς, από την πλευρά τους έδωσαν συνέχεια στις πολύ κακές εμφανίσεις τους και ηττήθηκαν για 16η φορά την φετινή σεζόν, έχοντας το χειρότερο ρεκόρ με 2-16.

Ο Πασκάλ Σιάκαμ με 24 πόντους, 11 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν για ακόμη ένα ματς ο κορυφαίος των Πέισερς, με τον Άλεξ Σαρ να ξεχωρίζει για τους Ουίζαρντς έχοντας 24 πόντους και 9 ριμπάουντ.

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