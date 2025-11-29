Σοκ στις ΗΠΑ: 20χρονος μπασκετμπολίστας έχασε τη ζωή του μετά από χτύπημα αντιπάλου!

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο μπασκετικός κόσμος στην Αμερική, μετά τον θάνατο του 20χρονου καλαθοσφαιριστή, Ίθαν Ντίετς.

Ο νεαρός αθλητής που αγωνίζονταν στο κολέγιο του Κόνρος Στέιτ, έχασε την ζωή του όταν δέχθηκε αγκωνιά στο κεφάλι από αντίπαλο, στην αναμέτρηση με το Γκρέισον.

Ο Ντίετς καταγόταν από το Κόνγουεϊ του Αρκάνσας και ήταν στη δεύτερη χρονιά του στο Κόνορς Στέιτ. Ξεκίνησε βασικός στα πρώτα οκτώ παιχνίδια της σεζόν για τους Κάουμποϊς, έχοντας μέσο όρο 11 πόντους και 9,4 ριμπάουντ.

Το κολέγιο του Κόνορς ακύρωσε αρκετούς αγώνες μπάσκετ ανδρών και γυναικών και προγραμμάτισε αγρυπνία στην πανεπιστημιούπολη προς τιμήν του Ντίετς την ερχόμενη Δευτέρα.