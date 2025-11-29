Αποθέωση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη Νέα Υόρκη (vid)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ είναι έτοιμος για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, σε ένα από τα αγαπημένα του γήπεδα στο NBA. Αποστολή στις ΗΠΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε την εμφάνισή του στο Madison Square Garden λίγη ώρα πριν την αναμέτρηση των Μπακς με τους Νικς για το NBA Cup, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό της Νέας Υόρκης.

Ανάμεσα στους φιλάθλους που θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, βρίσκονται και αρκετοί ομογενείς, με την ελληνική σημαία φυσικά να μην λείπει, ενώ ένας φίλαθλος είχε και κασκόλ της ΑΕΚ.

Δείτε παρακάτω το video του SDNA:

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