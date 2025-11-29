Η είσοδος του Γιάννη στο παρκέ του MSG από την κάμερα του SDNA - Θα παίξει κόντρα στους Νικς! (vid)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ λίγη ώρα πριν την αναμέτρηση των Μπακς με τους Νικς στη Νέα Υόρκη, βγήκε στο παρκέ για προθέρμανση. Αποστολή στις ΗΠΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ταξίδεψε κανονικά με τους Μπακς στη Νέα Υόρκη, ενόψει της αναμέτρησης με τους Νικς για το NBA Cup, κάνοντας και την εμφάνισή του στο παρκέ για τα καθιερωμένα σουτάκια.

Οι Μπακς, μάλιστα ενημέρωσαν ότι ο «Greek Freak» θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τους Νεοϋορκέζους, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά από απουσία τεσσάρων αγώνων να κάνει το comeback.

Ο Έλληνας σούπερ ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα στον αριστερό προσαγωγό, όμως πλέον είναι έτοιμος να ενισχύσει ξανά την ομάδα του Ντοκ Ρίβερς με την ηγετική παρουσία του.

Ο απεσταλμένος του SDNA στις ΗΠΑ, Τόλης Κοτζιάς βρίσκεται στο Madison Square Garden και κατέγραψε την είσοδο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ του θρυλικού γηπέδου των Νιου Γιορκ Νικς.

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• Ο Τόλης Κοτζιάς πήγε στην Αμερική, αφού έκανε πρώτα τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις σε ένα από τα πολλά διαγνωστικά κέντρα της Affidea, η οποία είναι η κορυφαία του είδους.