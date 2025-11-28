Γεροφώτης: «Δεν… ξεγελιόμαστε με το 6-4»

Οι Μαχητές Πειραματικό Πεύκων νίκησαν με 97-103 τον Α.Ο. Τρίκαλα Basket στην παράταση εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Elite League, και ο προπονητής των νικητών, Δημήτρης Γεροφώτης μίλησε στο ραδιόφωμο της ΕΟΚ για το σπουδαίο διπλό της ομάδας του και τον στόχο της φετινής σεζόν.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Α.Ο. Τρίκαλα Basket: «Πετύχαμε μια μεγάλη νίκη, παρ’ ότι ήρθε στη παράταση με μεγάλη δυσκολία. Παίζαμε με την ομάδα Τρικάλων και θέλω να συγχαρώ τον κόουτς Κουτσοκέρα για την προσπάθεια που έκανε στην ομάδα με τα όσα προβλήματα έχουν. Δικαιούνταν τη νίκη και οι δύο ομάδες εκεί που έφτασε το ματς, όπου το φτάσαμε με δικά μας λάθη στο τέλος. Είμαστε χαρούμενοι γιατί κερδίσαμε και έχουμε πλέον ρεκόρ 6-4, πράγμα πολύ σημαντικό για εμάς που είμαστε νεοφώτιστοι στην κατηγορία».

Για το «κλειδί» της νίκης: «Πριν τα τελευταία 30-35”, εκεί όπου κάναμε… ό,τι γινόταν για να πάει το ματς στην παράταση με τόσα πολλά μαζεμένα λάθη, στη διάρκεια του αγώνα κρίθηκε στα ριμπάουντ. Είναι καθοριστικός παράγοντας για εμάς, γιατί τα Τρίκαλα είναι η 2η ομάδα στα επιθετικά ριμπάουντ. Ήταν σημαντικό για εμάς να είμαστε εκεί που πρέπει στα ριμπάουντ για να μπορέσουμε να βγάλουμε γρήγορες επιθέσεις πριν στηθούν αμυντικά. Αυτό μάς βοήθησε στο να φτάσουμε το ματς εκεί που το φτάσαμε, εκτός από τα τελευταία δευτερόλεπτα που τα κρατάμε και πρέπει να τα δουλέψουμε».

Για το αν στα τελευταία δευτερόλεπτα υπήρξε και ένας… εφησυχασμός: «Είναι ένα κομμάτι και αυτό, αλλά δε νομίζω πως οι παίκτες σκέφτονται έτσι εκείνη τη στιγμή, ιδίως στο τέλος. Ίσως η κούραση, ίσως ότι τα παιδιά των Τρικάλων ήθελαν την 1η τους νίκη λειτούργησαν όπως λειτούργησαν για να κάνουμε τα λάθη στις λεπτομέρειες και να πάει στην παράταση το ματς. Είναι συνολικό κομμάτι αυτό».

Για το ότι έχουν μπροστά τους 10 μέρες ενόψει του επόμενου αγώνα, απέναντι στον Κόροιβο στις 8/12: «Έχουμε να δουλέψουμε πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως αμυντικά, που έχουμε κάποια θέματα. Πρέπει να καλύψουμε και τον ψηλό, που από την αρχή της χρονιάς είναι τραυματίας και παίζουμε χωρίς ψηλό. Έχουμε να δουλέψουμε λεπτομέρειες, που και όπως χθες, τις βρήκαμε μπροστά μας, έτσι ώστε να φανούμε στο ματς με τον Κόροιβο έτοιμοι, αλλά και γενικότερα μέσα στη σεζόν».

Για τον φετινό στόχο: «Από το ξεκίνημα της χρονιάς πρώτος στόχος είναι η παραμονή στην κατηγορία. Είναι κάτι που δε φεύγει απ’ το μυαλό μας και ούτε πρέπει. Αν μπορέσουμε να βάλουμε και καινούργια παιδιά θα είναι το δεύτερο πιο σημαντικό για εμάς. Νομίζω πως και στα δύο κομμάτια είμαστε αρκετά καλά αυτήν τη στιγμή, αλλά πρέπει να βλέπουμε πάντα παιχνίδι-παιχνίδι και βδομάδα-βδομάδα, να βελτιωνόμαστε, έτσι ώστε να φτάσουμε στον τελικό μας στόχο. Δεν… ξεγελιόμαστε με το 6-4, βλέπουμε μόνο τον Κόροιβο μπροστά μας και τίποτ’ άλλο. Ναι, είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά μέχρι εκεί».

Για την προσαρμογή στις απαιτήσεις της Elite League και αν περίμεναν την έως τώρα πορεία: «Πηγαίναμε σε ένα πρωτάθλημα που γνωρίζαμε τη δυναμική του, γνωρίζαμε πως είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό και δεν έχει καμία σχέση με τη National League 1 που παίζαμε πέρυσι. Δεν ξέραμε μπαίνοντας στο πρωτάθλημα το πόσο ανταγωνιστικοί θα είμαστε, γιατί δεν έχουμε πολλούς παίκτες που έχουν ξαναπαίξει την κατηγορία. Παίζουν περίπου 20 λεπτά κατά μέσο όρο δύο 18χρονοι, ο Πουρλίδας με τον Κομνιανίδη, και έχουμε κι άλλα παιδιά τέτοιας ηλικίας που θα μπουν σιγά-σιγά στην εξίσωση. Όλα τα παιδιά έπαιζαν στη National League 1 πέρυσι ή εδώ και χρόνια και είναι σε καλή ηλικία, κάτω των 23 χρονών όλοι. Θέλαμε μέσα απ’ τη δουλειά να δείξουμε κάτι ανταγωνιστικό και το καταφέρνουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατηγορία και προσπαθούμε ν’ αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της. Θα ήθελα να προσθέσω ότι μεγάλο μερίδιο στην πορεία της ομάδας, πέραν απ’ τους παίκτες που καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, έχουν οι συνεργάτες μου. Ο Λευτέρης Γαλανίδης, ο Ορέστης Ματενίδης και ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης, που είναι σε διπλό ρόλο, γιατί είναι και προπονητής στο εφηβικό. Καθημερινά αφιερώνουν πάρα πολλές ώρες στο να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα. Στην ουσία είμαστε όλοι μαζί».

Για το τι «αποτύπωμα» θέλουν να αφήσουν οι Μαχητές στην κατηγορία: «Η ομάδα ξεκινάει πρώτα απ’ τη διοίκηση. Έχει μια υγιή διοίκηση η οποία θέλει να παρουσιάσει μια ανταγωνιστική ομάδα. Σε εμάς τους προπονητές δίνει όλα τα εφόδια για να μπορούμε να δουλέψουμε, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Είναι μια διοίκηση που… ψάχνεται συνεχώς και θέλει να βελτιώνεται, να κάνει καινούργια πράγματα, να βρει καινούργιους χορηγούς. Πέρυσι έκανε ένα ακόμα κλειστό για τις ακαδημίες. Με τις κινήσεις που κάνει δείχνει πως δε θα είναι ομάδα μίας χρονιάς, αλλά θέλει να “πατήσει” γερά και να μείνει για χρόνια στην κατηγορία. Αυτήν τη στιγμή η κατηγορία είναι πάρα πολύ καλή για την ομάδα μας και παιχνίδι με παιχνίδι θα δούμε τι θα γίνει».