Δοκιμάζεται στους Σοφάδες ο Πρωτέας Βούλας - Εντός με το Αιγάλεω η Μεγαρίδα

Ο πρωτοπόρος Πρωτέας Βούλας δοκιμάζεται εκτός έδρας στους Σοφάδες (17:00), με την Μεγαρίδα να αντιμετωπίζει εντός έδρας το Αιγάλεω

Τρία παιχνίδι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Εlite League, η οποία έχει χωριστεί σε 6 δόσεις.

Ο πρωτοπόρος Πρωτέας Βούλας μετά τη σπουδαία εντός έδρας νίκη επί της Μεγαρίδας στην παράταση, δοκιμάζεται εκτός στους Σοφάδες, με την ομάδα του Ντίνου Καλαμπάκου να στοχεύει στο διπλό για να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Βίκο Ιωαννίνων και την Δόξα Λευκάδας.

Η ομάδα του Ιονίου φιλοξενεί τον Πανερυθραϊκό, ενώ η Μεγαρίδα υποδέχεται το Αιγάλεω, με την ομάδα του Γιώργου Μάνταλου να θέλει την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

17:00 Σοφάδες-Πρωτέας Βούλας (YouTube / HellenicBF)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Αιγάλεω (YouTube / HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πανερυθραϊκός (YouTube / HellenicBF)

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου

18:30 Ψυχικό-Λαύριο Boderm (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

20:00 Δάφνη-Evertech Παπάγου (YouTube / HellenicBF)

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

18:00 ΑΓΕΧ-Vikos Φalcons (YouTube / HellenicBF)

Η επόμενη αγωνιστική (11η)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

17:00 Αιγάλεω-Σοφάδες

17:00 Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ

17:00 Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA

17:00 Πανερυθραϊκός-Ψυχικό

17:00 Λαύριο Boderm-Δάφνη

17:00 Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:30 Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

17:00 Vikos Φalcons-Τρίκαλα Basket