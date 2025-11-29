Ανοίγει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής με το Αμύντας - Ολυμπιακός

Ένα παιχνίδι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στον Υμηττό στην έδρα του Αμύντα (11:45) στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της αγωνιστικής.
Οι «ερυθρόλευκες» προέρχονται από την βαριά ήττα στην Euroleague Γυναικών από την Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Αμύντας κατάφερε την προηγούμενη αγωνιστική να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη κόντρα στον Πρωτέα Βούλας.
Η βαθμολογία
1) Αθηναϊκός Qualco 13 549-383 166
2) Παναθηναϊκός 12 552-399 153
3) Ολυμπιακός 11 535-437 98
4) Πανσερραϊκός 11 472-469 3
5) Πρωτέας Βούλας 10 508-531 -23
6) ΠΑΣ Γιάννινα 10 470-534 -64
7) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 9 436-438 -2
8) ΠΑΟΚ 8 439-502 -63
9) Παναθλητικός 8 412-481 -69
10) Αμύντας 7 379-453 -74
11) Ανόρθωση Βόλου 6 393-518 -125
Η επόμενη αγωνιστική (8η, 29-30/11)
Σάββατο 29/11
Αμύντας - Ολυμπιακός 11:45
Κυριακή 30/11
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 13:00
ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-Ανόρθωση Βόλου 15:00
Αθηναϊκός Qualco-Πρωτέας Βούλας 16:00
ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθλητικός 17:00
Ρεπό: Πανσερραϊκός