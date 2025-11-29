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Ανοίγει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής με το Αμύντας - Ολυμπιακός

Μπάσκετ
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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στον Υμηττό τον Αμύντα (11:45) στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών.

Ένα παιχνίδι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στον Υμηττό στην έδρα του Αμύντα (11:45) στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της αγωνιστικής.

Οι «ερυθρόλευκες» προέρχονται από την βαριά ήττα στην Euroleague Γυναικών από την Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Αμύντας κατάφερε την προηγούμενη αγωνιστική να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη κόντρα στον Πρωτέα Βούλας.

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός Qualco        13       549-383        166
2) Παναθηναϊκός  12       552-399        153
3) Ολυμπιακός       11       535-437        98
4) Πανσερραϊκός   11       472-469        3
5) Πρωτέας Βούλας          10       508-531        -23
6) ΠΑΣ Γιάννινα     10       470-534        -64
7) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας         9          436-438        -2
8) ΠΑΟΚ        8          439-502        -63
9) Παναθλητικός   8          412-481        -69
10) Αμύντας            7          379-453        -74
11) Ανόρθωση Βόλου       6          393-518        -125

Η επόμενη αγωνιστική (8η, 29-30/11)

Σάββατο 29/11

Αμύντας - Ολυμπιακός 11:45

Κυριακή 30/11

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 13:00 

ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας-Ανόρθωση Βόλου 15:00

Αθηναϊκός Qualco-Πρωτέας Βούλας 16:00 

ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθλητικός 17:00

Ρεπό: Πανσερραϊκός

Ανοίγει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής με το Αμύντας - Ολυμπιακός