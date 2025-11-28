«Καμίνι» το ΟΑΚΑ: Το πιο εκρηκτικό γήπεδο στο Heartbeat Challenge

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού μετατρέπουν το Telekom Center σε «καμίνι», κάνοντας το ΟΑΚΑ το πιο εκρηκτικό γήπεδο στο ΗeartbeatChallenge.

Ανέκαθεν το ΟΑΚΑ και ο κόσμος του «τριφυλλιού» αποτελούσε τον 6ο παίκτη της ομάδας στα εντός έδρας παιχνίδια, κάτι που αποδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με ΗeartbeatChallenge το Τelekom Center αναδείχθηκε η πιο δυνατή αρένα της τελευταίας αγωνιστικής, με τους φίλους των «πρασίνων» να δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα στο παιχνίδι με την Παρτίζαν.

Η μέτρηση των decibels έγινε μέσω ενός AI συστήματος που καταγράφει τις κορυφαίες στιγμές κάθε αγώνα και φιλτράρει θορύβους όπως μουσική και φωνές παρουσιαστών, αποτυπώνοντας με ακρίβεια την πραγματική δύναμη της εξέδρας.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Zalgirio στο ματς κόντρα στη Μπασκόνια φτάνοντας τα 108,6 db ενώ στην τρίτη ήταν η έδρα του Eρυθρού Αστέρα στο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό με 106,1 db.