Tέλος ο Ζόραν Σάβιτς από την Παρτίζαν!

H Παρτίζαν με ανακοίνωση της γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ζόραν Σάβιτς, ο οποίος εκτελούσε χρέη αθλητικού διευθυντή στην ομάδα από το 2021.

Τριγμούς φαίνεται πως έχει προκαλέσει στο εσωτερικό της Παρτίζαν η απόφαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να υποβάλει την παραίτηση του. Η Σερβική ομάδα με ανακοίνωση της γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ζόραν Σάβιτς, ο οποίος εκτελούσε χρέη αθλητικού διευθυντή στην ομάδα από το 2021.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο αθλητικός διευθυντής της Παρτίζαν, Ζόραν Σάβιτς και η διοίκηση των ασπρόμαυρων ατέληξαν σε σύμφωνα για τη λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας

Στις τάξεις των ασπρόμαυρων, ο Σάβιτς έφτασε την άνοιξη του 2021 και από τότε εργάστηκε ενεργά για τη στελέχωτη των ομάδων και όλα τα αθλητικά θέματα της Παρτίζαν.

Κατά την περίοδο αυτή, η ομάδα εξασφάλισε τη συμμετοχής στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, κέρδισε δύο πρωταθλήματα στην ABA League και τον τίτλο του σερβικού πρωταθλήματος, με μία συμμετοχή στη φάση των playoffs της EuroLeague.

Ζόραν, ευχαριστούμε για όλα!»