Euroleague: Στην πρώτη θέση των power Rankings o Παναθηναϊκός - Πού βρίσκεται ο Ολυμπιακός

H EuroLeague τοποθέτησε τον Παναθηναϊκό AKTOR στην πρώτη θέση των νέων Power Rankings της, με τον Ολυμπιακό να πέφτει από την κορυφή και να βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Αναλυτικά τα όσα γράφει η Euroleague για τον Παναθηναϊκό:

«Αγορά ενόψει Black Friday: Μια ολοκληρωμένη ασφάλεια ζωής

Οι πράσινοι έκαναν την κίνηση τους πριν από μερικές εβδομάδες, υπογράφοντας τον Κένεθ Φάριντ, ο οποίος συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην αναρρίχηση του Παναθηναϊκού στην κορυφή της κατάταξης. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει φανταστική απόδοση τις τελευταίες εβδομάδες, με τέσσερις συνεχόμενες νίκες.

Ωστόσο, βασίστηκε σε έναν 35χρονο πλέι μέικερ (Κώστας Σλούκας) και έναν 36χρονο σέντερ (Φάριντ). Η συνέχιση της καλής απόδοσης αυτών των βετεράνων και η επιστροφή των τραυματιών Ομέρ Γιουρτσεβέν, Ρίτσαουν Χολμς και Ματίας Λεσόρτ θα ήταν το καλύτερο δώρο στο οποίο θα μπορούσαν να ελπίζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού»

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η διοργανώτρια αρχή για τον Ολυμπιακό:

«Αγορά ενόψει Black Friday: Ρυθμός για τους σουτέρ του

Τι μπορείς να αγοράσεις για μια ομάδα που έχει όλα όσα χρειάζεται; Το δίδυμο σέντερ των ερυθρολεύκων είναι ένα από τα καλύτερα στη λίγκα. Ο Σάσα Βεζένκοβ παίζει στο συνηθισμένο επίπεδο MVP. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απολαμβάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Ο Τόμας Γουόκαπ είναι ένας σταθερός παίκτης στην περιφέρεια.

Ωστόσο, η απόδοση του swingman της All-EuroLeague Team, Εβάν Φουρνιέ, έχει πέσει σε σχέση με την περασμένη σεζόν και ο Σέιμπεν Λι δεν έχει κάνει κανένα βήμα μπροστά. Μόνο ο Άλεκ Πίτερς έχει ποσοστό ευστοχίας πάνω από 40% πίσω από τα 6.75μ Αν οι σουτέρ του Ολυμπιακού βρουν το ρυθμό τους, αυτή η ομάδα θα γίνει πολύ πιο επικίνδυνη»