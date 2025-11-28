ΠΑΟΚ: Επέστρεψε στο Παλατάκι μετά το τετραήμερο ρεπό

Ο ΠΑΟΚ επέστρψε στο PAOK Sports Arena για προπονήσεις, μετά το τετραήμερο που έδωσε ο Γιούρι Ζντοβτς στους παίκτες με αφορμή την διακοπή για τα «παράθυρα».

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει και πάλι στο PAOK Sports Arena και ξεκινά προπονήσεις, μετά το τετραήμερο ρεπό που έδωσε σε όλη την ομάδα ο Γιούρε Ζντοβτς. Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής ομάδας, ήταν μία καλή ευκαιρία για αποφόρτιση και ξεκούραση, πριν ξεκινήσει το επόμενο σερί απαιτητικών αγώνων σε Stoiximan GBL και FIBA Europe Cup.

Η σημερινή προπόνηση της ομάδας είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στο PAOK Sports Arena, με το Νίκο Περσίδη να απουσιάζει λόγω των υποχρεώσεών του με την Εθνική ομάδα μπάσκετ. Ο 30χρονος φόργουορντ του ΠΑΟΚ, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση (17 πόντοι σε λιγότερο από 14 λεπτά συμμετοχής) στη νίκη της Ελλάδας επί της Ρουμανίας, που αποτέλεσε και το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών.

Ο Νίκος Περσίδης συνεχίζει με την Εθνική ομάδα και ενόψει του αγώνα της Κυριακής στην Πορτογαλία για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ, ενώ αναμένεται να ενσωματωθεί με την ομάδα του ΠΑΟΚ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Το απαιτητικό πρόγραμμα του Δεκεμβρίου

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφοντας στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις από τις αρχές Δεκεμβρίου, ξεκινά και πάλι ένα απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, έχει μπροστά του έξι αγώνες στη διάρκεια του Δεκεμβρίου και μαζί με το πρώτο παιχνίδι του 2026, θα συμπληρώσει ένα πρόγραμμα επτά αγώνων σε διάστημα 29 ημερών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα που ακολουθεί για τον ΠΑΟΚ από τις αρχές Δεκεμβρίου μέχρι και την επόμενη… διακοπή

Σάββατο 6/12/2025 (16:00)

ΠΑΟΚ – Κολοσσός H Hotels

Τετάρτη 10/12/2025 (20:15)

ΠΑΟΚ – BC Prievidza

Κυριακή 14/12/2025 (13:00)

Μαρούσι – ΠΑΟΚ

Τετάρτη 17/12/2025 (21:30)

Sporting – ΠΑΟΚ

Σάββατο 20/12/2025 (16:00)

ΠΑΟΚ – Πανιώνιος Cosmorama Travel

Κυριακή 28/12/2025 (13:00)

Καρδίτσα Ιαπωνική – ΠΑΟΚ

Σάββατο 3/1/2026 (16:00)

Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ