Κλαβέλ: «Εύχομαι να ξαναβάλω 45 πόντους, αλλά με τη φανέλα της ΑΕΚ αυτή τη φορά»

Ο Τζιαν Κλαβέλ αποτελεί κι επίσημα παίκτη της ΑΕΚ, με τον Πορτορικανό άσο να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις ως μέλος της Ένωσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ το Θεό, που μου δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστώ σ’ έναν τόσο ένδοξο σύλλογο. Θέλω να ευχαριστήσω και την ΑΕΚ και τους ανθρώπους της γι’ αυτή την ευκαιρία. Έρχομαι σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας και είμαι πολύ ευγνώμων, που θα είμαι πλέον μέλος της.

Ξέρω, ότι έρχομαι σε μία καλή και ισορροπημένη ομάδα. Γνωρίζω κάποιους από τους νέους συμπαίκτες μου. Τους έχω αντιμετωπίσει σ’ επίπεδο εθνικών ομάδων. Είμαι ενθουσιασμένος, που θα παίξω μαζί τους. Ξέρω, ότι περιμένουν από εμένα κυρίως το σκοράρισμα. Η ΑΕΚ έχει έναν εξαιρετικό παίκτη, τον Φρανκ (Μπάρτλεϊ). Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά τον έχω δει να παίζει. Είναι ικανότατος σκόρερ. Οπότε θα είναι ωραία, που θα είμαστε μαζί. Θα είναι δύσκολο για τους αντιπάλους μας να μάς μαρκάρουν. Ανυπομονώ να παίξω με τον Φρανκ. Όπως ανυπομονώ να παίξω και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες μου», πρόσθεσε.



Για το ματς που είχε 45 πόντους κόντρα στην ΑΕΚ: «Θυμάμαι έντονα εκείνο το ματς. Προφανώς, ήταν ένα από τα καλύτερα ματς στην καριέρα μου. Ήμουν στεναχωρημένος, ωστόσο, για την ήττα. Ατομικά ήταν από τα καλύτερά μου ματς. Πρέπει να είχα βάλει 45 πόντους. Εύχομαι να το ξανακάνω στην Ελλάδα, ειδικά τώρα, που θα φοράω τη φανέλα της ΑΕΚ», δήλωσε ο Τζιαν.



Για το τι θέλει να πει στους οπαδούς της ομάδας: «Θέλω να τους υποσχεθώ, ότι θα παίζω σκληρά. Θα παίζω με πάθος, σε άμυνα και επίθεση, για να βοηθήσω την ομάδα μας ώστε να κατακτήσει όσο περισσότερες νίκες. Δεν θα ήθελα να πω πολλά λόγια. Υπόσχομαι, ωστόσο, ότι θα δίνω πάντα τον καλύτερό μου εαυτό».