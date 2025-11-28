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Elite League: Οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής

Μπάσκετ
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Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές των αναμετρήσεων της 10ης αγωνιστικής της Elite League.

Αναλυτικά:

Παρασκευή 28/11

Ήλιδας 16.00 Κόροιβος-Νίκη Βόλου Μαρινάκης-Σπυρόπουλος-Λιόνας (Κορομηλάς)

Σάββατο 29/11

Σοφάδων 17.00 Σοφάδες-Πρωτέας Βούλας Αθανασιάδης-Συμεωνίδης-Παζώλης (Καρακώστας)

Μεγάρων 17.00 ΝΕ Μεγαρίδος-Αιγάλεω Τεφτίκης-Κάρδαρης-Γαραντζιώτης (Βογιατζάκη)

Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας-Πανερυθραϊκός Τσάνταλη-Ταρενίδης-Παπαδόπουλος Ν. (Θεοδωρόπουλος)

Δευτέρα 1/12

Ψυχικού 18.30 Ψυχικό-Λαύριο Στρέμπας-Μαρτινάκος-Σιδέρης (Γρίβα)

Τετάρτη 3/12

Μιχ. Μουρούτσος 20.00 Δάφνη-Παπάγου Παπαδόπουλος Χρ.-Καλογριάς-Ραπτογιάννης (Παλάτος)

Elite League: Οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής