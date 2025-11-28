Elite League: Οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής

Αναλυτικά:
Παρασκευή 28/11
Ήλιδας 16.00 Κόροιβος-Νίκη Βόλου Μαρινάκης-Σπυρόπουλος-Λιόνας (Κορομηλάς)
Σάββατο 29/11
Σοφάδων 17.00 Σοφάδες-Πρωτέας Βούλας Αθανασιάδης-Συμεωνίδης-Παζώλης (Καρακώστας)
Μεγάρων 17.00 ΝΕ Μεγαρίδος-Αιγάλεω Τεφτίκης-Κάρδαρης-Γαραντζιώτης (Βογιατζάκη)
Λευκάδας 17.00 Δόξα Λευκάδας-Πανερυθραϊκός Τσάνταλη-Ταρενίδης-Παπαδόπουλος Ν. (Θεοδωρόπουλος)
Δευτέρα 1/12
Ψυχικού 18.30 Ψυχικό-Λαύριο Στρέμπας-Μαρτινάκος-Σιδέρης (Γρίβα)
Τετάρτη 3/12
Μιχ. Μουρούτσος 20.00 Δάφνη-Παπάγου Παπαδόπουλος Χρ.-Καλογριάς-Ραπτογιάννης (Παλάτος)