Α1 Γυναικών: Οι δηλώσεις της 8ης αγωνιστικής

Το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών μπαίνει στην 8η στροφή του με σημαντικά παιχνίδια να περιμένουν τους φιλάθλους το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Η αυλαία της 8ης Αγωνιστικής ανοίγει αύριο (11.45) Σάββατο (29.11.2025) με το παιχνίδι Αμύντας – Ολυμπιακός, με την σπουδαία αναμέτρηση να μεταδίδεται από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Τα υπόλοιπα παιχνίδια της 8ης Αγωνιστικής θα μεταδοθούν από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube και θα διεξαχθούν την Κυριακή (30.11.2025).

Αναλυτικά οι δηλώσεις των αθλητριών και των προπονητών των ομάδων της Α1 Γυναικών…

(29/11) Υμηττού Α.Ζούπας 11:45 Αμύντας – Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 Σπορ)

Γιάννης Παπαναστασίου (Προπονητής Αμύντα): «Έχουμε δύο δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Τον πρωταθλητή Ολυμπιακό με γεμάτο ρόστερ και έμπειρες παίκτριες και την coach Δρακάκη που γυρίζει στο σπίτι της για πρώτη φορά ως αντίπαλος. Το συναισθηματικό κομμάτι δεν αντιμετωπίζεται εύκολα και δεν υπάρχει προετοιμασία και scouting για αυτό. Στο αγωνιστικό πρέπει να δείξουμε διάθεση και σκληράδα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί».

Ιωάννα Δίελα (Αθλήτρια Ολυμπιακού): «Το Σάββατο αντιμετωπίζουμε τον Αμύντα και θέλουμε να βγάλουμε στο παρκέ αντίδραση και σοβαρότητα από το πρώτο λεπτό. Ερχόμαστε από ένα απαιτητικό παιχνίδι με τη Φενερμπαχτσέ, όπου δεν καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε και ολοκληρώσαμε την πορεία μας στη EuroLeague. Παρ’ όλα αυτά, κρατάμε τα σωστά στοιχεία και συνεχίζουμε. Τώρα στρεφόμαστε πλήρως στο EuroCup και στις εγχώριες υποχρεώσεις μας, με στόχο να δείξουμε συνέπεια, ενέργεια και καθαρό μυαλό. Απέναντι στον Αμύντα πρέπει να επιβάλουμε το ρυθμό μας, να παίξουμε με ένταση και να διαχειριστούμε σωστά το παιχνίδι ώστε να δώσουμε συνέχεια στις δυνατές εμφανίσεις».

(30/11) PAOK Sports Arena 13:00 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Άγγελος Αγγελίδης (Προπονητής ΠΑΟΚ): «Προερχόμαστε από μία νίκη εκτός έδρας αρκετά σημαντική για εμάς. Θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στον αγώνα της Κυριακής! Καταλαβαίνουμε πόσο δυνατός είναι ο αντίπαλος και πόσο μεγάλη προσπάθεια πρέπει να δώσουμε στο παιχνίδι. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε ανταγωνιστικά σε υψηλούς ρυθμούς».

Ανθή Χατζηγιακουμή (Αθλήτρια Παναθηναϊκού): «Ξέρουμε ότι μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας εναντίον του ΠΑΟΚ. Δεν θα έχουμε πολύ χρόνο να προετοιμαστούμε, γι’ αυτό πρέπει να μπούμε συγκεντρωμένες στο παιχνίδι και να δώσουμε το 100% ακολουθώντας το πλάνο της προπονήτριας μας σε επίθεση και άμυνα».

(30/11) Ζωφριάς 15:00 Ιωνία – Ανόρθωση Βόλου

Αγγελική Βιντσιλαίου (Αθλήτρια Ιωνίας): «Έπειτα από σχεδόν ένα μήνα επιστρέφουμε στην έδρα μας για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Ανόρθωση Βόλου. Γνωρίζουμε τη σημασία του αγώνα και το κίνητρο του αντιπάλου. Θα προετοιμαστούμε σωστά και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό ώστε να πετύχουμε την 4η νίκη μας στο πρωτάθλημα».

Ευτέρπη Κοτζαϊτση (Αθλήτρια Ανόρθωσης Βόλου): «Την Κυριακή αντιμετωπίζουμε την πολύ ανταγωνιστική ομάδα της Ιωνίας. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό περιμένοντας τη νίκη».

(30/11) Δ.Καλτσάς 16:00 Αθηναϊκός Qualco – Πρωτέας Βούλας

Κρούμες Πάτελ (Βοηθός προπονητή Αθηναϊκού Qualco): «Η αναμέτρηση με τον Πρωτέα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με δεδομένο ότι αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που έχει τις δύο πρώτες σκόρερ του πρωταθλήματος. Θα πρέπει να συγκεντρωθούμε και να δουλέψουμε στο αμυντικό μας πλάνο, ώστε να μην τους επιτρέψουμε να βρουν εύκολα καλάθια. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να χτίζουμε καλές συνήθειες και να βρίσκουμε ρυθμό. Η ομάδα αρχίζει να κινείται στη σωστή κατεύθυνση και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, ειδικά στην άμυνα».

Ολένα Μπόικο (Αθλήτρια Πρωτέα Βούλας): «Αντιμετωπίζουμε μια πολλή καλή ομάδα με έμπειρες παίκτριες και ο αγώνας είναι μια μεγάλη πρόκληση για το νεανικό μας σύνολο. Το σχέδιό μας δεν έχει αλλάξει, δουλεύουμε σκληρά και θα δώσουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας στο γήπεδο».

(30/11) Νέο Κλ.Γυμ. Ιωαννίνων 17:00 ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθλητικός

Κατερίνα Μαρίνη (Αθλήτρια ΠΑΣ Γιάννινα): «Ο αγώνας της Κυριακής είναι ιδιαίτερα σημαντικός για εμάς, καθώς θέλουμε να διατηρήσουμε την έδρα μας αλώβητη απέναντι σε ομάδες με κοινές φιλοδοξίες. Εκμεταλλευτήκαμε πλήρως το κενό των δύο εβδομάδων, δουλεύοντας πάνω στις αδυναμίες μας και στους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουμε, ξεκινώντας με την ομάδα του Παναθλητικού».

Αλέξις Μόρις (Αθλήτρια Παναθλητικού): «Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, επειδή και οι δύο ομάδες χρειάζονται πραγματικά αυτή τη νίκη. Ξέρουμε ότι το θέλουν πολύ, αλλά το ίδιο κάνουμε και εμείς. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι ένα σπουδαίο, ανταγωνιστικό παιχνίδι. Απλώς πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένες, να παίξουμε με το στυλ μας και να δώσουμε ό,τι έχουμε».