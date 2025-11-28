Σενάρια αποχώρησης του Σέιμπεν Λι από τον Ολυμπιακό στην Τουρκία

Σενάρια από την Τουρκία κάνουν λόγο για επιθυμία άμεσης αποχώρησης του Σέιμπεν Λι από τον Ολυμπιακό.

Θέση στο θέμα πήρε ο εμβληματικός Τούρκος τεχνικός, Ερμάν Κουντέρ, που ανέφερε: «Υπάρχουν φήμες ότι ο Σέιμπεν Λι θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Ακούω πως ο νέος προορισμός του μπορεί να είναι η Κωνσταντινούπολη».

Μάλιστα σύμφωνα με το «Ajansspor», το όνομα του Αμερικανού άσου έχει εμπλακεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σε σενάρια ανταλλαγής με τον Ομάρι Μουρ της Βαλένθια και τον Μαλακάι Φλιν, που είχε πριν από λίγες μέρες βρεθεί κιόλας στην Ελλάδα.

Σε συνέχεια μάλιστα των δημοσιευμάτων, τα τουρκικά Μέσα αναφέρουν πως ο Σέιμπεν Λι επιθυμεί να αποχωρήσει άμεσα από τον Ολυμπιακό, με τις Φενέρμπαχτσε κι Εφές να έχουν ήδη βάλει στο μάτι τον Αμερικανό άσο.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Τούρκοι θεωρούν πως ο Λι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης, με ομάδες της Πόλης να τον έχουν βάλει ήδη στο στόχαστρό τους και τον ίδιο να έχει κάνει πέρσι καταπληκτικό πρώτο μισό στη σεζόν με τη Μανίσα στη γειτονική χώρα.