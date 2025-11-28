Φρέιζιερ στο SDNA: «Ενθαρρύνουμε τον Νεοκλή να είναι ο Νεοκλής κι όχι ο Ντόντσιτς» (vid)

Ο associate head coach του Βιρτζίνια Τεκ, Τσέστερ Φρέιζιερ, μίλησε για τη μεγαλύτερη προοπτική του ελληνικού μπάσκετ, για τον Νεοκλή Αβδάλα. Αποστολή στις ΗΠΑ.

Αν μιλάμε για τη μεγαλύτερη προοπτική του ελληνικού μπάσκετ, αυτός είναι ο Νεοκλής Αβδάλας. Ο 19χρονος ολ-αράουντ γκαρντ το καλοκαίρι, που μας πέρασε, έπρεπε να αποφασίσει τι θα κάνει: να μείνει στην Ελλάδα, να δηλώσει στο ντραφτ του ΝΒΑ ή να πάει στο κολεγιακό πρωτάθλημα, εκεί, από όπου είχε πολλές και υψηλές οικονομικά προτάσεις; Τα έβαλε κάτω και αποφάσισε τελικά να παίξει στο NCAA με το Βιρτζίνια Τεκ με προοπτική βέβαια να αγωνιστεί στο ΝΒΑ.

Ο βασικός λόγος, που επέλεξε το Βιρτζίνια Τεκ, είναι ο Τσέστερ Φρέιζιερ, ο άνθρωπος, που μας μίλησε για τον Νεοκλή, την προηγούμενη εβδομάδα, όταν και πήγαμε στην έδρα του κολλεγίου, το Μπλάκσμπουργκ. Οπου Φρέιζιερ είναι ο associate head coach του Βιρτζίνια Τεκ, ο άνθρωπος δίπλα δηλαδή στον head coach, Μάικ Γιανγκ.

Ο Φρέιζιερ είχε την κατάλληλη γνωριμία αλλά και το πλάνο για να πείσει την πλευρά του Αβδάλα. Η γνωριμία έχει να κάνει με τον Αλεξ Σαράτση, τον έναν εκ των ατζέντηδων του Ελληνα παίκτη (αλλά και του Γιάννη Αντετοκούνμπο). Οσον αφορά στο πλάνο, περιείχε το εξής απλό: η μπαγκέτα στον Νεοκλή. Όπως και γίνεται στο ξεκίνημα της σεζόν, εκεί, όπου ο 19χρονος ολ-αράουντ γκαρντ κάνει κάτι παραπάνω από θετικό ξεκίνημα.

Μιλήσαμε, λοιπόν, με τον Φρέιζιερ και είχε να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα.

Τσέστερ, σε θυμόμαστε από όταν ήσουν παίκτης. Από τότε, που έπαιζες στην Γερμανία και πιο συγκεκριμένα στην Βούρτζμπουργκ, την παλιά ομάδα του Νοβίτσκι.

«Ναι, έπαιξα και μερικά παιχνίδια στο πλαίσιο του EuroChallenge στην Ελλάδα. Επαιξα δύο χρόνια στην Μπουντεσλίγκα, στη BBL, πέρασα ωραία. Τώρα προπονώ».

Είσαι εδώ και πολλά χρόνια προπονητής στο κολεγιακό πρωτάθλημα, πολλοί παίκτες έχουν περάσει και συνεχίζεις να έχεις στα χέρια σου. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Αβδάλα;

«Εξελίσσεται. Είναι ταλαντούχος. Δεν υπάρχουν πολλοί με το ύψος του που μπορούν να πασάρουν όπως αυτός. Έχει καλό χειρισμό, είναι καλός σουτέρ. Γίνεται ο εαυτός του. Είμαι περήφανος για αυτόν».

Λένε πολλοί ότι στο στυλ μοιάζει με τον Λούκα Ντόντσιτς. Τι νομίζεις για αυτό; «Υπάρχουν κάποιες ομοιότητες. Εμείς ενθαρρύνουμε τον Νεοκλή να είναι ο Νεοκλής. Να μην είναι ο Λούκα Ντόντσιτς, να είναι ο Νεοκλής Αβδάλας. Τα πάει εξαιρετικά. Εξελίσσεται. Είναι το 5ο του κολεγιακό ματς (σ.σ. όπως αναφέραμε, μιλήσαμε με τον Φρέιζιερ την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε ο Αβδάλας από τότε έχει δώσει κι άλλα ματς), προσαρμόζεται ακόμα σε κάποια πράγματα, αλλά τα πάει εξαιρετικά. Θέλω να είναι ο Νεοκλής. Να μην συγκεντρώνεται στον Λούκα, να μην συγκεντρώνεται σε τίποτα πέρα του να είναι εξαιρετικός».

Πιστεύεις ότι θα παίξει στο ΝΒΑ; «Ναι, το πιστεύω. Είναι ταλέντο επιπέδου ΝΒΑ, έχει μέγεθος και ικανότητες επιπέδου ΝΒΑ. Τώρα συνεχίζει να βελτιώνεται και να εξελίσσεται και να είναι έτοιμος για αυτό το νέο βήμα».

Είναι επίσης στο στυλ των συνομήλικών του, που παίζουν ήδη στο ΝΒΑ, των Σαράφ, Ντεμίν και Τραορέ, που είναι στους Νετς, και του Γιακουτσιόνις, που είναι στους Χιτ; «Ναι, είναι ένας μεγαλόσωμος playmaker. Ένα από τα καλύτερα στοιχεία του είναι η ικανότητά του στο να πασάρει, να βλέπει πάνω από την άμυνα. Εξελίσσεται ως σκόρερ, στο ματς με το Πρόβιντενς ήταν εξαιρετικός στο σκοράρισμα (σ.σ. σημείωσε 33 πόντους). Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα».

Ποιο είναι το καλύτερό του στοιχείο και ποιο το πλέον αρνητικό; «Το καλύτερο είναι το μέγεθός του και η προσαρμοστικότητα, η ικανότητα να πασάρει. Πρέπει να συνηθίσει το physicality και την αθλητικότητα που υπάρχει στην Αμερική. Αυτό είναι το επόμενο βήμα για εκείνον. Έχει γίνει πιο δυνατός από όταν ήρθε. Πρέπει να συνεχίσει να γίνεται πιο δυνατός. Πνευματικά πρέπει να παραμείνει σταθερός».

Θεωρούμε ότι είναι εύκολο για σας στο Βιρτζίνια Τεκ να τον κάνετε πιο δυνατό.

«Εχει γίνει πιο δυνατός. Εχει πάρει ήδη περίπου 7 κιλά από όταν ήρθε. Το σώμα του έχει γίνει πιο δυνατό. Το κολεγιακό μπάσκετ είναι γρήγορο, είναι physical. Έχει κοντούς γκαρντ να τον μαρκάρουν όλο το βράδυ και το έχει χειριστεί καλά. Η αναλογία του σε ασίστ και λάθη είναι πολύ καλή. Το χειρίζεται εξαιρετικά».

• Ο Τόλης Κοτζιάς πήγε στην Αμερική, αφού έκανε πρώτα τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις σε ένα από τα πολλά διαγνωστικά κέντρα της Affidea, η οποία είναι η κορυφαία του είδους.