Ενισχυμένοι οι Θάντερ: Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση ο Τζέιλεν Ουίλιαμς

Οι πρωταθλητές του NBA, θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο στην προσπάθειά για την υπεράσπιση των σκήπτρων τους, αφού ο Τζέιλεν Ουίλιαμς πήρε το «Ok» για την επιστροφή του.

Ο νεαρός φόργουορντ, που την περσινή σεζόν είχε σημαντική συνεισφορά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αναγκάστηκε να χάσει το ξεκίνημα της φετινής σεζόν και συγκεκριμένα 19 παιχνίδια των Θάντερ, λόγω τραυματισμού.

Την Πέμπτη, όμως το ιατρικό τιμ των Θάντερ άναψε το «πράσινο φως» και ο Τζέιλεν Ουίλιαμς επέστρεψε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων, έχοντας πλέον το «Ok» για να επιστρέψει και στην αγωνιστική δραστηριότητα.

Έτσι, οι πρωταθλητές του ΝΒΑ, που έχουν ρεκόρ 18-1 μέχρι στιγμής, θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο με την επιστροφή ενός εκ των ηγετών τους, στην προσπάθεια για την διατήρηση των σκήπτρων τους.