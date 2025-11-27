Γλύτωσε τα χειρότερα ο Κάρι: Εκτός για μία εβδομάδα

Ο Στεφ Κάρι τραυματίστηκε στο ματς των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με τους Χιούστον Ρόκετς και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου μία εβδομάδα.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς γνώρισαν την ήττα από τους Χιούστον Ρόκετς με 104-100 και πέρα από το ματς έχασαν και τον Στεφ Κάρι. Ο θρύλος των «Πολεμιστών» υπέστη κάκωση στον τετρακέφαλο και αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου μία εβδομάδα, σύμφωνα με το «ESPN».

Φυσικά, το χρονικό διάστημα που θα απουσιάζει από τα παρκέ θα εξαρτηθεί από το πως θα αντιδράσει στην θεραπεία το σώμα του. Την ίδια ώρα, οι Ουόριορς… χαμογελάνε μέσα στην ατυχία τους, καθώς ο «Σεθ Κάρι» γλύτωσε τα χειρότερα, καθώς ο τραυματισμός του φάνηκε πιο σοβαρός.

Ο «Σεφ Κάρι» αναμένεται να χάσει τα ματς με τους Νιού Ορλίνς Πέλικανς και τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ενώ αμφίβολο είναι το αν θα προλάβει την αναμέτρηση με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς.