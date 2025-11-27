Μόνο για μία περίοδο έμεινε στο ματς η Δανία, με την Ισπανία να παίρνει μία εύκολη νίκη με 74-64 και να ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Δανία υποδέχθηκε στην «Farum Arena» την Ισπανία για την πρώτη αγωνιστική για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Οι φιλοξενούμενοι στο δεύτερο δεκάλεπτο ξέφυγαν με +12 και δεν... κοίταξαν ξανά πίσω, παίρνοντας τη νίκη με 74-64.

Για τους νικητές ο Όσομπορ μέτρησε 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, με τον Παούλι να έχει 8 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ακόμη, ο Καρντένας του Περιστερίου Betsson είχε 6 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Από την άλλη, ο Γένσεν τελείωσε το ματς με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ και ο Κνούντσεν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 33-45, 47-60, 64-74

Τα στατιστικά του αγώνα.