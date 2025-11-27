Η Πορτογαλία δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στο Μαυροβούνιο και ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου (62-83). Την Κυριακή (30/11, 19:00) οι Πορτογάλοι θα υποδεχθούν την Ελλάδα για την 2η αγωνιστική.

Η Πορτογαλία αναμετρήθηκε με το Μαυροβούνιο για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Οι Πορτογάλοι ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του ματς και δε δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν με 83-62 εκτός έδρας. Έτσι, έκαναν το 1-0 στον όμιλο, όπως και η Ελλάδα με τη νίκη της απέναντι στην Ρουμανία, με τους δύο ηττημένους να βρίσκονται στο 0-1.

Για τους νικητές ο Ρικάρντο Μοντέιρο μέτρησε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με τον Τραβάντε Ουίλιαμς να προσθέτει 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Μάρκο Σιμόνοβιτς με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ, με τον Εμίρ Χαντζιμπέγκοβιτς να προσθέτει 5 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 μπλοκ.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 32-39, 43-64, 62-83

Τα στατιστικά του αγώνα.