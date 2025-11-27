Σπανούλης: «Η πόρτα είναι ανοικτή για όλους, από τον Ρογκαβόπουλο εξαρτάται αν θα είναι εδώ»

Ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στα καλά στοιχεία που έδειξε η Εθνική ομάδα κόντρα στη Ρουμανία, ενώ μίλησε και για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, αλλά και τον Κώστα Σλούκα.

Ο Ρογκαβόπουλος σε πρόσφατη δήλωσή του είχε σημειώσει πως θέλει να είναι παρών στο «παράθυρο» του Φεβρουαρίου με την Εθνική και ο ομοσπονδιακός τεχνικός σχολίασε πάνω σε αυτό και με αφορμή πως νωρίτερα ανέφερε ότι η πόρτα είναι ανοικτή για όλους τους παίκτες.

«Όλοι θέλουν να έρθουν στην ομάδα, όλοι νιώθουν μια ζεστασιά. Όλοι παίζουν καλά και νιώθουν μέλος αυτής της ομάδας. Η πόρτα είναι ανοικτή για όλους. Εξαρτάται από την εξέλιξή τους» είπε αρχικά ο κόουτς Σπανούλης και πρόσθεσε για το αν αυτό ισχύει και για τον Ρογκαβόπουλο. «Φυσικά και ισχύει. Γιατί να μην ισχύει; Είναι προσωπική επιθυμία του καθενός. Ο Νίκος είναι κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ αλλά πρέπει να έρθει να παίξει. Δεν ήρθε δύο καλοκαίρια. Από αυτόν εξαρτάται, πρέπει να έρθει να παίξει».

Είπε ακόμα στη συνέντευξη Τύπου ο Σπανούλης...

Για το παιχνίδι: «Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, είχαμε μια σύντομη προετοιμασία και οι συνεργάτες μου έκαναν σπουδαία δουλειά. Οι παίκτες μου εκτέλεσαν το πλάνο, κάναμε εξαιρετική δουλειά σαν ομάδα πάνω στον Ράσελ για να τον περιορίσουμε. Γενικά είχαμε πολύ καλή εικόνα και είμαι πολύ ικανοποιημένος με το μπάσκετ που παίξαμε και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η ομάδα μας έχει πλέον ψυχολογία, μας έφυγε ένα μεγάλο βάρος. Αυτή η αύρα υπάρχει παντού. Όλα τα παιδιά βοήθησαν την ομάδα, δεν έπαιξαν εγωιστικά και έβγαλαν μεγάλη ενέργεια».

Για κέρδος της Εθνικής: «Όλοι θέλουν να έρθουν πλέον στην Εθνική ομάδα, νιώθουν μια ζεστασιά όταν έρχονται εδώ. Ευχαριστούμε και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που μας έδωσαν τα παιδιά. Όλοι που έρχονται νιώθουν μέρος της Εθνικής ομάδας, η πόρτα είναι ανοιχτή για όλους. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ήταν στο τελευταίο τουρνουά θα είναι και στο επόμενο. Εξαρτάται από την παρουσία και την εξέλιξή του καθενός».

Για το ντεμπούτο των Μήτρου-Λονγκ και Περσίδη: «Και ο Ελάιζα και ο Νίκος ήταν εξαιρετικοί. Ο Ελάιζα είναι δουλευταράς και ο Νίκος είναι ένα παράδειγμα πως δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ. Είναι εξαιρετικός χαρακτήρας, δουλεύει πολύ και είναι παράδειγμα για κάποια παιδιά που μπορεί να είναι 24-25 και νομίζουν ότι έχασαν την ευκαιρία. Όμως δεν πρέπει να σταματάς ποτέ να ελπίζεις».

Για την ώθηση που δίνει η Εθνική σε παίκτες: «Ο καθένας έχει την ευκαιρία του. Δουλεύουν, εξελίσσονται όλα τα παιδιά. Είμαι πολύ χαρούμενος για τα παιδιά που συνεχίζουν να παίζουν καλά και στις ομάδες τους. Ο Σλούκας είχε ένα εξαιρετικό καλοκαίρι και αν θέλει να συνεχίσει να παίζει, είναι πολυτέλεια να συνεχίζει να το κάνει».