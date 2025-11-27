Σπανούλης: «Το χάλκινο έφερε μια νέα πνοή, φαίνεται η αύρα της ομάδας»

Ο Βασίλης Σπανούλης σε δηλώσεις του μετά την άνετη νίκη της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ρουμανία, στάθηκε στο μετάλλιο που έφερε νέα πνοή, προσθέτοντας ότι πλέον φαίνεται και στην αύρα της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν μπορούμε παρά να είμαστε ικανοποιημένοι, σημειώσαμε 90 πόντους και δεχθήκαμε 60. Να ευχαριστήσω το επιτελείο που έκανε εξαιρετική δουλειά όλες αυτές τις μέρες και τα παιδιά που ήταν έτοιμα να βοηθήσουν. Πραγματικά ήταν μια εξαιρετική εικόνα. Δώσαμε 29 ασίστ και υπήρχαν παίκτες που δεν είχαν ξαναπαίξει ποτέ μαζί. Η Εθνική Ομάδα δεν είναι μόνο αυτή που παίζει στο Ευρωμπάσκετ, αλλά και στα παράθυρα και σε κάθε διοργάνωση. Είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα και επίσης ευχαριστημένος που ο κόσμος χάρηκε. Ήταν τεράστια επιτυχία το χάλκινο, φέραμε μια νέα πνοή, ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε να μας παρακολουθήσει. Εύχομαι και στο μέλλον να έχουμε μεγάλες επιτυχίες».