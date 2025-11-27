Σπουδαίο διπλό με 100άρα των Μαχητών στα Τρίκαλα

Οι Πειραματικό Μαχητές πέρασαν νικηφόρα από τα Τρίκαλα επικρατώντας στην παράταση με 103-97 στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 10ης αγωνιστικής. Σπουδαία εμφάνιση από το δίδυμο Νώτη (26π.) και Ντούμπαρ (23π.)

Η αυλαία της 10ης αγωνιστικής της Elite League, που θα διεξαχθεί σε άλλες… πέντε δόσεις, άνοιξε σήμερα (27/11) με μία αναμέτρηση. Οι Μαχητές Πειραματικό επικράτησαν 103-97 στην παράταση των Τρικάλων Basket στη θεσσαλική πόλη. Η ομάδα των Πεύκων έφτασε τις έξι νίκες, ενώ οι Τρικαλινοί δεν μπόρεσαν να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Τρίκαλα Basket-Μαχητές Πειραματικό

Διαιτητές: Νικολαΐδης-Μπακάλης-Αναστασιάδης (Παπάντος)

Δεκάλεπτα: 23-20, 43-39, 56-66, 86-86, 97-103 (πρτ.)

Τρίκαλα Basket (Κουτσοκέρας): Τζόουνς 28 (5), Γαζέλας 15 (3), Αργυρούλης 2, Τσαφαράς 16 (1), Κοκορέλης 6 (1), Κολσούζογλου 7, Μπαλός 2, Πηλίτσης, Γαρέζος 10 (2), Τάταρης 11 (1)

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς 14 (2), Μπανκς 14 (1), Πουρλίδας 2, Κατσαμούρης, Νώτης 26, Κυργάκης, Χαραλαμπίδης 6, Καλαϊτζίδης 3 (1), Ντούμπαρ 23 (3), Κομνιανίδης

Αναλυτικά η 10η αγωνιστική:

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Τρίκαλα Basket-Μαχητές Πειραματικό 97-103

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

16:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Νίκη Βόλου (YouTube / HellenicBF)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

17:00 Σοφάδες-Πρωτέας Βούλας (YouTube / HellenicBF)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Αιγάλεω (YouTube / HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πανερυθραϊκός (YouTube / HellenicBF)

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου

18:30 Ψυχικό-Λαύριο Boderm (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

20:00 Δάφνη-Evertech Παπάγου (YouTube / HellenicBF)

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

18:00 ΑΓΕΧ-Vikos Φalcons (YouTube / HellenicBF)

Η επόμενη αγωνιστική (11η)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

17:00 Αιγάλεω-Σοφάδες

17:00 Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ

17:00 Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA

17:00 Πανερυθραϊκός-Ψυχικό

17:00 Λαύριο Boderm-Δάφνη

17:00 Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:30 Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

17:00 Vikos Φalcons-Τρίκαλα Basket