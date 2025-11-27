Σπουδαίο διπλό με 100άρα των Μαχητών στα Τρίκαλα

Η αυλαία της 10ης αγωνιστικής της Elite League, που θα διεξαχθεί σε άλλες… πέντε δόσεις, άνοιξε σήμερα (27/11) με μία αναμέτρηση. Οι Μαχητές Πειραματικό επικράτησαν 103-97 στην παράταση των Τρικάλων Basket στη θεσσαλική πόλη. Η ομάδα των Πεύκων έφτασε τις έξι νίκες, ενώ οι Τρικαλινοί δεν μπόρεσαν να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.
Τρίκαλα Basket-Μαχητές Πειραματικό
Διαιτητές: Νικολαΐδης-Μπακάλης-Αναστασιάδης (Παπάντος)
Δεκάλεπτα: 23-20, 43-39, 56-66, 86-86, 97-103 (πρτ.)
Τρίκαλα Basket (Κουτσοκέρας): Τζόουνς 28 (5), Γαζέλας 15 (3), Αργυρούλης 2, Τσαφαράς 16 (1), Κοκορέλης 6 (1), Κολσούζογλου 7, Μπαλός 2, Πηλίτσης, Γαρέζος 10 (2), Τάταρης 11 (1)
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς 14 (2), Μπανκς 14 (1), Πουρλίδας 2, Κατσαμούρης, Νώτης 26, Κυργάκης, Χαραλαμπίδης 6, Καλαϊτζίδης 3 (1), Ντούμπαρ 23 (3), Κομνιανίδης
Αναλυτικά η 10η αγωνιστική:
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου
Τρίκαλα Basket-Μαχητές Πειραματικό 97-103
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου
16:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Νίκη Βόλου (YouTube / HellenicBF)
Σάββατο 29 Νοεμβρίου
17:00 Σοφάδες-Πρωτέας Βούλας (YouTube / HellenicBF)
17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Αιγάλεω (YouTube / HellenicBF)
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πανερυθραϊκός (YouTube / HellenicBF)
Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου
18:30 Ψυχικό-Λαύριο Boderm (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
20:00 Δάφνη-Evertech Παπάγου (YouTube / HellenicBF)
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου
18:00 ΑΓΕΧ-Vikos Φalcons (YouTube / HellenicBF)
Η επόμενη αγωνιστική (11η)
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
17:00 Αιγάλεω-Σοφάδες
17:00 Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ
17:00 Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA
17:00 Πανερυθραϊκός-Ψυχικό
17:00 Λαύριο Boderm-Δάφνη
17:00 Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
18:30 Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου
17:00 Vikos Φalcons-Τρίκαλα Basket