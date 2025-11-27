Θετικά νέα για τους Λέικερς: «Καθαρή» η μαγνητική του Έιτον

Ο ΝτεΆντρε Έιτον χτύπησε στο ματς με τους Γιούτα Τζαζ, όμως δεν τραυματίστηκε σοβαρά και δεν θα αργήσει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς το καλοκαίρι κατάφεραν να αποσπάσουν την υπογραφή του ΝτεΆντρε Έιτον και βρήκαν στο πρόσωπό του τον σέντερ που έψαχναν εδώ και περίπου 5 χρόνια. Ο 27χρονος έχει προσφέρει όσα περίμεναν οι «Λιμνάνθρωποι» και ακόμα περισσότερα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα των Λέικερς με τους Γιούτα Τζαζ, ο έμπειρος σέντερ τραυματίστηκε στο γόνατο στην πρώτη περίοδο και δεν μπόρεσε να αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο.

Ευτυχώς, όμως, δεν χτύπησε σοβαρά. Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έκανε γνωστό πως η μαγνητική ήταν «καθαρή» και έτσι δεν θα αργήσει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Έιτον.