Θετικά νέα για τους Λέικερς: «Καθαρή» η μαγνητική του Έιτον

Οι Λος Άντζελες Λέικερς το καλοκαίρι κατάφεραν να αποσπάσουν την υπογραφή του ΝτεΆντρε Έιτον και βρήκαν στο πρόσωπό του τον σέντερ που έψαχναν εδώ και περίπου 5 χρόνια. Ο 27χρονος έχει προσφέρει όσα περίμεναν οι «Λιμνάνθρωποι» και ακόμα περισσότερα.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα των Λέικερς με τους Γιούτα Τζαζ, ο έμπειρος σέντερ τραυματίστηκε στο γόνατο στην πρώτη περίοδο και δεν μπόρεσε να αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο.
Ευτυχώς, όμως, δεν χτύπησε σοβαρά. Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έκανε γνωστό πως η μαγνητική ήταν «καθαρή» και έτσι δεν θα αργήσει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Έιτον.