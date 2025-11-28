Ο Ντέιβις θέλει να προλάβει το ματς με τους Λέικερς

Ντάλας Μάβερικς και Λος Άντζελες Λέικερς θα αναμετρηθούν στις 29/11 (05:00) και ο Άντονι Ντέιβις ελπίζει πως θα προλάβει να αγωνιστεί στο ματς.

Η δράση στο NBA δε σταματάει και στις 29/11 (05:00) οι Λος Άντζελες Λέικερς θα αναμετρηθούν με τους Ντάλας Μάβερικς. Φυσικά, τα παιχνίδια των δύο ομάδων έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον μετά το trade του Λούκα Ντόντσιτς για τον Άντονι Ντέιβις.

Ο τελευταίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στην γάμπα και έτσι έχει αγωνιστεί μόλις σε πέντε ματς φέτος. Ο «Φρύδιας» βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στα παρκέ, ωστόσο δεν είναι βέβαιο πως θα προλάβει το ματς με τους «Λιμνανθρώπους».

Μιλώντας στα Μέσα ο Ντέιβις έκανε ξεκάθαρο πως θέλει να παίξει στο ματς με την πρώην ομάδα του. Όταν ρωτήθηκε για το αν προτιμάει να προλάβει τον αγώνα με τους Λέικερς ή με τους Κλίπερς απάντησε: «Είναι αυτή αληθινή ερώτηση; Ξέρετε ποιο ματς θέλω να παίξω. Αλλά θα δούμε. Θα μιλήσουμε με το ιατρικό και το προπονητικό τιμ και θα δούμε τι είναι λογικό. Φυσικά, θα ήθελα να παίξω, αλλά στο τέλος της ημέρας, το σημαντικό είναι να επιστρέψω στο παρκέ».