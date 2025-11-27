Παρτιζάν: Οι οργανωμένοι θα μποϊκοτάρουν τα ματς για την αποχώρηση Ομπράντοβιτς

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Sportklub, ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ οργανωμένων οπαδών της Σερβικής ομάδας με 60.000 ακολούθους στο Instagram και 30.000 στο Facebook, έγραψε σε ανακοίνωση του. «Μποϊκοτάρουμε τα παιχνίδια της Παρτιζάν λόγω της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς»
Οι εξελίξεις στον οργανισμό του Βελιγραδίου «τρέχουν» με αμείωτο ρυθμό και η «Crno-Bele Novosti» ξεκινά επίσημα σήμερα να απέχει από τους αγώνες και τα αθλητικά γεγονότα του συλλόγου, του οποίου οι ηγέτες δεν στάθηκαν στο πλευρό του προπονητή τους, μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του.
Μάλιστα, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση τους το.. μποϊκοτάζ θα κρατήσει μέχρι να πραγματοποιηθούν πραγματικές αλλαγές στον σύλλογο.
„Bojkot utakmica Partizana zbog smene Željka Obradovića“— Sport Klub (@sportklub) November 26, 2025
Zbog, kako kažu, "smene trenera izazvane pritiscima spolja i iznutra": https://t.co/WsH0VkmbkT#kkp #kkpartizan #partizan #cbn #crnobelenovosti #obradović pic.twitter.com/VTIAiTN726