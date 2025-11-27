Παρτιζάν: Οι οργανωμένοι θα μποϊκοτάρουν τα ματς για την αποχώρηση Ομπράντοβιτς

Χάος στην Παρτίζαν μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τους οργανωμένους οπαδούς να... μποϊκοτάρουν τα προσεχή παιχνίδια της αγαπημένης τους ομάδας με ανακοίνωση τους.

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Sportklub, ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ οργανωμένων οπαδών της Σερβικής ομάδας με 60.000 ακολούθους στο Instagram και 30.000 στο Facebook, έγραψε σε ανακοίνωση του. «Μποϊκοτάρουμε τα παιχνίδια της Παρτιζάν λόγω της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς»

Οι εξελίξεις στον οργανισμό του Βελιγραδίου «τρέχουν» με αμείωτο ρυθμό και η «Crno-Bele Novosti» ξεκινά επίσημα σήμερα να απέχει από τους αγώνες και τα αθλητικά γεγονότα του συλλόγου, του οποίου οι ηγέτες δεν στάθηκαν στο πλευρό του προπονητή τους, μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση τους το.. μποϊκοτάζ θα κρατήσει μέχρι να πραγματοποιηθούν πραγματικές αλλαγές στον σύλλογο.