Διακογιάννης: «Σπουδαίο γεγονός η αποπληρωμή των χρεών του Άρη, αναζητούμε λύση για το γήπεδο!»

Δηλώσεις έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Άρης, Αγαπητός Διακογιάννης, σχολιάζοντας το θέμα της εξόφλησης των χρεών, την επόμενη μέρα, αλλά και το ζήτημα του γηπέδου - Η τοποθέτηση του Χάρη Παπαγεωργίου.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Οι ημερομηνίες δεν έχουν σημασία, αλλά ότι ξοφλήθηκαν όλα τα χρέη στο δημόσιο. Το βρίσκω σημαντικό, αλλά όχι επίτευγμα, αλλά μια υποχρέωση που αναλάβαμε. Από δω και πέρα μια νέα κανονικότητα, νοικοκυρεμένα τα οικονομικά, ο Άρης αυτόφωτος, ανεξάρτητος, για να μεγαλώνουμε συνεχόμενα. Τώρα όλο το κόνσεπτ ένα νέο όραμα, να εμπνεύσουμε τον κόσμο. Πρώτα τον απίστευτο λαό, που ήταν πάντα εδώ. Και τώρα θα μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερες χαρές. Πέρα από το λαό, πρέπει να δημιουργήσουμε νέες γενιές Αρειανών. Δομές, αξίες. Πολλά σπίτια να νιώθουν ότι γίνεται κάτι αξιόλογο. Όλα αυτά τα νέα παιδιά να νιώσουν ότι κάτι μεγάλο γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Να θέλουν αν παίξουν στον Άρη».

Για το όραμα της επόμενης μέρας: «Υπάρχει αυτή η υποστήριξη το όραμα, παίζει ρόλο για την επόμενη ημέρα. Έτσι όπως πρέπει για να χτίσουμε μια μεγάλη ομάδα, με όραμα. Χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο σπίτι να μεγαλώσουμε την ομάδα. Ερχόμαστε σε μια συζήτηση με το κράτος, μια συνεργατική δουλειά, να δώσουμε μια δίκαιη λύση. Το μπάσκετ μεγάλωσε και γιγαντώθηκε εδώ πέρα. Τιμή μας που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και το Παλέ η Εθνική ομάδα. Θέλω να θυμίσω σε όλους ότι κάθε Πέμπτη μαζευόμασταν όλοι οι Έλληνες να δούμε μια ομάδα να παίζει σε αυτό το γήπεδο».

Για το θέμα του γηπέδου ανέφερε:

«Θα κάνουμε τη συζήτηση με τους αρμόδιους και στη συνέχεια θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα είναι μια συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης, αλλά και κάτι παραπάνω. Μια ανάλυση, να δούμε αν θα βρούμε λύση».

Δηλώσεις πριν από τη συνάντηση με τον υπουργό αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, έκανε και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης Χάρης Παπαγεωργίου.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Μέρα ορόσημο η 23η Νοεμβρίου. Η ΚΑΕ μηδένισε τα χρέη της στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. 20 χρόνια ταλάνιζαν τον σύλλογο. Βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Ένα νέο κεφάλαιο, με νέους ανθρώπους, με όραμα και σχέδιο ενθουσιασμό και όρεξη για δουλειά. Ανυπομονούμε για τη συνέχεια, έχουμε ένα πενταετές σχέδιο, το τηρούμε με σχετική ευλάβεια και με την συμπαράσταση όλων των Αρειανών θα το υλοποιήσουμε. Φιλοδοξούμε για έναν υγιή οργανισμό. Στόχος είναι να έχει μια άρτια διοικητική δομή και μια ομάδα για την οποία θα είμαστε περήφανοι».

Όσο για το δικό του «θέμα» μιας και είχε δεσμευθεί η προσωπική περιουσία του: «Ήταν μια προσωπική περιπέτεια. Σε μια κουβέντα με τον κ. Βρούτση μου είχε πει ότι το δημόσιο ποτέ δεν ξεχνά, ακόμη κι αν είχα φύγει θα ταλαιπωρούνταν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Είμαι περήφανος και δικαιωμένος. Περήφανος γιατί βοήθησα τον σύλλογο και δικαιωμένος γιατί ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι κι έτσι έφυγε ένα βάρος και από μένα και από τον σύλλογο».