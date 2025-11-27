Elite League: Σε έξι δόσεις η δέκατη αγωνιστική

Το 1/3 της κανονικής περιόδου της Elite League συμπληρώνεται με την διεξαγωγή της δέκατης αγωνιστικής, η οποία θα διεξαχθεί σε έξι δόσεις.

Η αυλαία ανοίγει σήμερα (27/11) με τα Τρίκαλα Basket να υποδέχονται τους Μαχητές Πειραματικό στις 18:00. Την Παρασκευή (28/11) ο Κόροιβος Αμαλιάδας φιλοξενεί τη Νίκη Βόλου στις 16:00.

Το Σάββατο (29/11) διεξάγονται τρεις αναμετρήσεις με κοινή ώρα έναρξης τις 17:00: Σοφάδες-Πρωτέας Βούλας, ΝΕ Μεγαρίδος-Αιγάλεω και Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πανερυθραϊκός.

Τη Δευτέρα (1/12) το παιχνίδι Ψυχικό-Λαύριο Boderm στις 18:30 θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Την Τετάρτη (3/12) στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση Δάφνη-Evertech Παπάγου, ενώ μια εβδομάδα μετά (10/12) η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το ΑΓΕΧ-Vikos Φalcons στις 18:00.

Όλα τα παιχνίδια, με εξαίρεση αυτό που θα προβληθεί από τη δημόσια τηλεόραση, μεταδίδονται από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.

Αναλυτικά η 10η αγωνιστική:

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

18:00 Τρίκαλα Basket-Μαχητές Πειραματικό (YouTube / HellenicBF)

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

16:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Νίκη Βόλου (YouTube / HellenicBF)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

17:00 Σοφάδες-Πρωτέας Βούλας (YouTube / HellenicBF)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Αιγάλεω (YouTube / HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πανερυθραϊκός (YouTube / HellenicBF)

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου

18:30 Ψυχικό-Λαύριο Boderm (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

20:00 Δάφνη-Evertech Παπάγου (YouTube / HellenicBF)

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

18:00 ΑΓΕΧ-Vikos Φalcons (YouTube / HellenicBF)

Η επόμενη αγωνιστική (11η)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

17:00 Αιγάλεω-Σοφάδες

17:00 Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ

17:00 Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA

17:00 Πανερυθραϊκός-Ψυχικό

17:00 Λαύριο Boderm-Δάφνη

17:00 Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:30 Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

17:00 Vikos Φalcons-Τρίκαλα Basket