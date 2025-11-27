Elite League: Σε έξι δόσεις η δέκατη αγωνιστική

Η αυλαία ανοίγει σήμερα (27/11) με τα Τρίκαλα Basket να υποδέχονται τους Μαχητές Πειραματικό στις 18:00. Την Παρασκευή (28/11) ο Κόροιβος Αμαλιάδας φιλοξενεί τη Νίκη Βόλου στις 16:00.
Το Σάββατο (29/11) διεξάγονται τρεις αναμετρήσεις με κοινή ώρα έναρξης τις 17:00: Σοφάδες-Πρωτέας Βούλας, ΝΕ Μεγαρίδος-Αιγάλεω και Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πανερυθραϊκός.
Τη Δευτέρα (1/12) το παιχνίδι Ψυχικό-Λαύριο Boderm στις 18:30 θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Την Τετάρτη (3/12) στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση Δάφνη-Evertech Παπάγου, ενώ μια εβδομάδα μετά (10/12) η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το ΑΓΕΧ-Vikos Φalcons στις 18:00.
Όλα τα παιχνίδια, με εξαίρεση αυτό που θα προβληθεί από τη δημόσια τηλεόραση, μεταδίδονται από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.
Αναλυτικά η 10η αγωνιστική:
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου
18:00 Τρίκαλα Basket-Μαχητές Πειραματικό (YouTube / HellenicBF)
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου
16:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Νίκη Βόλου (YouTube / HellenicBF)
Σάββατο 29 Νοεμβρίου
17:00 Σοφάδες-Πρωτέας Βούλας (YouTube / HellenicBF)
17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Αιγάλεω (YouTube / HellenicBF)
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πανερυθραϊκός (YouTube / HellenicBF)
Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου
18:30 Ψυχικό-Λαύριο Boderm (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
20:00 Δάφνη-Evertech Παπάγου (YouTube / HellenicBF)
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου
18:00 ΑΓΕΧ-Vikos Φalcons (YouTube / HellenicBF)
Η επόμενη αγωνιστική (11η)
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
17:00 Αιγάλεω-Σοφάδες
17:00 Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ
17:00 Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA
17:00 Πανερυθραϊκός-Ψυχικό
17:00 Λαύριο Boderm-Δάφνη
17:00 Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
18:30 Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου
17:00 Vikos Φalcons-Τρίκαλα Basket