Επίσημη η νέα εποχή: Στα χέρια του Αριστοτέλη Μυστακίδη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ!

Όπως διαβάσατε νωρίτερα μέσα από το SDNA, oι υπογραφές ανάμεσα σε Αριστοτέλη Μυστακίδη και ΚΑΕ ΠΑΟΚ «έπεσαν» νωρίς το πρωί, με την επίσημη ανακοίνωση να έρχεται λίγη ώρα μετά.
Αναλυτικά:
Nέα εποχή στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών, η εταιρία ALPHA SPORTS GROUP του κ. Α. Μυστακίδη απέκτησε σήμερα το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική της πορεία.
Λίγο πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου, η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σηματοδοτεί ένα νέο ιστορικό βήμα: με σεβασμό στο παρελθόν, πίστη στο παρόν και ξεκάθαρη προοπτική για το μέλλον.