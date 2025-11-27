Μυστακίδης... era στο Παλατάκι: Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αλλάζει στάτους!

Οι υπογραφές στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι γεγονός και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης αναλαμβάνει και επίσημα την ιδιοκτησία του μπασκετικού τμήματος του Δικεφάλου - Απομένουν οι ανακοινώσεις.

Το deal ΚΑΕ ΠΑΟΚ - Αριστοτέλη Μυστακίδη αποτελεί και τυπικά γεγονός, με τον ισχυρό επιχειρηματία να αναλαμβάνει το μπασκετικό τμήμα του Δικεφάλου!

Ο Μυστακίδης αποκτά το 61% των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τους Θανάση Χατζόπουλο, Βαγγέλη Γαλατσόπουλο και Ηλία Βιολίδη.

Πλέον, μετράμε αντίστροφα για τη νέα διοίκηση της ομάδας που θα καθοριστεί στη γενική συνέλευση που έχει προκηρυθεί για τις 17 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, λόγω μη απαρτίας αυτή είναι πιθανό να γίνει στις 23 Δεκεμβρίου.

Το μόνο που απομένει και είναι κάτι που θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας (27/11), είναι η επίσημη ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.