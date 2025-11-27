Εντυπωσιακός Αβδάλας οδήγησε το Βιρτζίνια Τεκ στο 6-0, τι έκαναν οι Έλληνες του ΝCAA (vids)

Ο Νεοκλής Αβδάλας παρότι τραυματίας οδήγησε το Βιρτζίνια Τεκ σε ακόμα μία νίκη και στο 6-0 στο NCAA.

Ο Έλληνας άσος γύρισε το πόδι του στην εκκίνηση της αναμέτρησης κόντρα στο Κολοράντο Στέιτ, αλλά με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 τάπα και 1 κλέψιμο οδήγησε την ομάδα του στην επικράτηση με 66-64.

Διψήφιος ήταν και ο Ράιν Σούλης, που μέτρησε 10 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 24 λεπτά συμμετοχής στη νίκη του Κολούμπια απέναντι στο Φέρφιλντ με 106-77.

Ο Νίκος Χτικούδης είχε καλή παρουσία με 9 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 22 λεπτά στην επικράτηση του Ρόμπερτ Μόρις επί του UIC, με τον Βαγγέλη Ζούγρη να μετρά 2 πόντους και κατεβάζοντας 6 ριμπάουντ σε 10 λεπτά στην εύκολη νίκη του Λούιβιλ με 104-47 κόντρα στο NJIT.

Ο Παναγιώτης Παγώνης ήταν άποντος σε 18 λεπτά την ήττα της Νέας Ορλεάνης από το Τέξας Τεκ με 82-50.