Η απογείωση του Ναν στο νικηφόρο σερί του Παναθηναϊκού και η διαφορά στο παιχνίδι του (stats)

O Κέντρικ Ναν, παίζει ξανά σε MVP λέβελ και αυτό έχει την εξήγηση του. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το νικηφόρο σερί του, αφού μετά την εύκολη επικράτηση επί της Παρτίζαν, έφτασε τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες. Οι πράσινοι, μετά την συντριβή στο Βελιγράδι, άλλαξαν τσιπάκι, διαφοροποίησαν το παιχνίδι τους και το κέντρο βάρους της επίθεσης, παρουσιάζοντας μια εικόνα πολύ καλύτερη. Μαζί με την απόκτηση του Φαρίντ, που έμοιαζε σαν το κομμάτι που έλειπε από το παζλ, ο Παναθηναϊκός ξαναέγινε κυριαρχικός μέσα στους αγώνες του, παίρνοντας μεγάλες νίκες που τον έχουν οδηγήσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Είναι κάτι που είχε τονιστεί από την αρχή της χρονιάς και έχει να κάνει με τον τρόπο που χειρίζεται τις επιθετικές κατοχές της η ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Πολλές φορές, ο Κέντρικ Ναν, πήγαινε σε κατάχρηση ντρίπλας, παίρνοντας δύσκολα σουτ, με τους συμπαίκτες του να μην συμμετέχουν ενεργά στην εκδήλωση της επίθεσης. Από το παιχνίδι στο Παρίσι, όπου έλαμψε ο Σορτς, φάνηκε ότι υπάρχει μια τάση, η μπάλα να βρίσκεται στα χέρια είτε του Σλούκα, είτε του Σορτς και ο Ναν, να βρίσκεται κυρίως σε εκτελεστικό ρόλο. Με λίγα λόγια, έφυγε η μπάλα από τα χέρια του Αμερικανού, πήγε σε αυτά του Σλούκα κυρίως και του Σορτς, δευτερευόντως και ο Ναν, έγινε και πάλι πυρηνικό όπλο.

Σε ερώτηση του Γιώργου Ζάκκα, ο MVP της περασμένης σεζόν, είχε δηλώσει, ότι «αφήνω το παιχνίδι να έρθει σε μένα, χωρίς να εκβιάζω τίποτα». Αυτό ακριβώς είναι και το κλειδί της μεταμόρφωσης του προς το καλύτερο. Βέβαια αυτό φαίνεται με το eye test, όμως τα νούμερα έρχονται για να το επιβεβαιώσουν.

Στο infographic βλέπετε την σύγκριση του Κέντρικ Ναν, στις πρώτες εννιά αγωνιστικές σε σχέση με τις τέσσερις τελευταίες, όπου ο Παναθηναϊκός τρέχει το 4-0 σερί του. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να παρατηρήσουμε και που έχει τεράστια διαφορά, είναι το usage. Από το πολύ μεγάλο 29.8%, έπεσε στο 22.9%. Αυτή η τεράστια πτώση, για τα δεδομένα του Αμερικανού, όχι μόνο δεν του έκανε κακό, αλλά απογείωσε την συνολική του παρουσία, όχι μόνο από άποψη παραγωγικότητας, αλλά το σημαντικότερο, από άποψη αποτελεσματικότητας.

Ο Ναν, σε αυτό το διάστημα, έπεσε από τις 14.2 προσπάθειες ανά αγώνα, στις 10.5 και αντί να μειωθεί ο μέσος όρος πόντων του, αυτός αυξήθηκε (από 18.3 πήγε στους 19, ανά αγώνα). Ο λόγος είναι ότι πλέον παίρνει πολύ καλύτερα σουτ, οι περισσότερες αποφάσεις παίρνονται από συμπαίκτες του και αυτός είναι ξεκούραστος και με καθαρό μυαλό στο εκτελεστικό κομμάτι. Τα τρίποντα του, που τα περισσότερα ήταν δύσκολα pull up, με το κακό 31.7%, πήγαν στο τρομερό 62.5% με τα πιο πολλά να είναι spot. Οι ασίστ του παρέμειναν ίδιες (3.8), αλλά τα λάθη του μειώθηκαν σημαντικά (1.8 από 3.3).

Οι κατοχές του ως χειριστής πικ εν ρολ (PnR Handler) μειώθηκαν σε όγκο, από έξι πήγαν στις 3.5, όμως ανέβηκε η αποτελεσματικότητα του σε αυτές, με το 1.09 να γίνεται 1.29 πόντους ανά κατοχή. Βέβαια η τεράστια διαφορά, είναι στις catch n shoot εκτελέσεις που το κακό 0.69 πόντοι ανά κατοχή, απογειώθηκε στο 1.71 που είναι ένα ελίτ νούμερο.

Με λίγα λόγια, ο Κέντρικ Ναν, με λιγότερες προσπάθειες, μικρότερη χρήση, βάζει περισσότερους πόντους με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Λίγο ότι η μπάλα έφυγε από τα χέρια του, λίγο τα μαγικά του Σλούκα, λίγο ότι ο Φαρίντ είναι πια μια roll απειλή στο καλάθι που πρέπει να προσέξει η άμυνα, συνετέλεσαν στην έκρηξη του Ναν, που πλέον παίζει σαν πραγματικός MVP της διοργάνωσης, χωρίς καν να εκβιάζει τις προσπάθειες του, εκτελώντας τους αντιπάλους του.