Χρόνος ανάγνωσης 1’ Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Νέων: Που και πότε θα διεξαχθούν 27-11-2025 17:45 SDNA Newsroom Μπάσκετ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η FIBA ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων Νέων και στις περισσότερες περιπτώσεις και τις χώρες που θα τα φιλοξενήσουν το καλοκαίρι του 2026. Δείτε αναλυτικά: Αγνώριστος ακόμα και στην Αννίτα Πάνια ο Γιώργος Ταμπάκης 15 χρόνια μετά την εξαφάνισή του dailymedia.gr Είναι υποχρεωμένος να το ξανακάνει menshouse.gr Ο μέσος Έλληνας κάνει 8/10: Θα τερματίσεις το μπασκετικό κουίζ που χάνουν και προπονητές; menshouse.gr «Θέλει λίγο παραπάνω να το στρίψει»: Το αιχμηρό σχόλιο της Ράνιας Τζίμα για Μητσοτάκη – Σαμαρά dailymedia.gr Η έκπληξη της χρονιάς: Ποιο πρόσωπο της ΝΔ βάζει ο Ανδρουλάκης επικεφαλής στο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ instanews.gr Ξάφνιασε και τους πιο φανατικούς του Τσίπρα: Ο δημοσιογράφος – έκπληξη που στηρίζει ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Δυο μεγάλες απορίες βλέποντας τον Φερεϊρίνια menshouse.gr Καθηγητής στο pick and roll: Ο παικταράς που παραδίδει μαθήματα στη θέση 1 είναι ο ορισμός του ηγέτη! menshouse.gr Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Νέων: Που και πότε θα διεξαχθούν SHARE