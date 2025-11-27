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Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Νέων: Που και πότε θα διεξαχθούν

Μπάσκετ
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Η FIBA ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων Νέων και στις περισσότερες περιπτώσεις και τις χώρες που θα τα φιλοξενήσουν το καλοκαίρι του 2026.

Δείτε αναλυτικά:

Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Νέων: Που και πότε θα διεξαχθούν