Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Νέων: Που και πότε θα διεξαχθούν

Η FIBA ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων Νέων και στις περισσότερες περιπτώσεις και τις χώρες που θα τα φιλοξενήσουν το καλοκαίρι του 2026.

Δείτε αναλυτικά: