Ανησυχία στους Ουόριορς με Στεφ Κάρι

Ανησυχία στους Ουόριορς σχετικά με την κατάσταση του Στεφ Κάρι.

Ο σούπερ σταρ της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο αποχώρησε στο φινάλε της αναμέτρησης κόντρα στους Ρόκετς με πρόβλημα στον δεξί τετρακέφαλο, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για κάκωση.

Ωστόσο ο Κάρι θα υποβληθεί σε μαγνητική για να φανεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού και το χρονικό διάστημα της απουσίας του από την αγωνιστική δράση.

Ο Στιβ Κερ πάντως στις δηλώσεις του εμφανίστηκε αισιόδοξος, αναφέροντας: «Όταν άκουσα ότι είναι ο τετρακέφαλος, ένιωσα ανακούφιση. Σίγουρα καλύτερο από έναν τραυματισμό σε αστράγαλο ή γόνατο».