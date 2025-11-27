Ελλάδα - Ρουμανία: Γαλανόλευκη η προϊστορία

Ελλάδα και Ρουμανία έχουν αναμετρηθεί 53 φορές σε επίπεδο Ανδρών, από τα μέσα του περασμένου αιώνα. Η Εθνική μετρά 30 νίκες και 23 ήττες.

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις: 07/05/1951 (Παρίσι-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 2-0 09/08/1956 (Κάιρο-Προολυμπιακό) Ελλάδα-Ρουμανία 49-50 04/09/1957 (Αθήνα-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 74-65 18/11/1962 (Κωνσταντινούπολη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 57-68 20/11/1962 (Αθήνα-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 59-63 12/09/1963 (Αθήνα-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 58-57 20/09/1964 (Βουκουρέστι-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 67-94 15/05/1965 (Αθήνα-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 68-75 18/11/1965 (Βουκουρέστι-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 77-95 01/08/1966 (Αθήνα-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 65-63 24/12/1966 (Σόφια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 66-74 10/05/1967 (Σκόπια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 73-67 20/08/1967 (Βουκουρέστι-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 73-92 27/12/1968 (Σμύρνη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 82-92 03/09/1969 (Θεσσαλονίκη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 80-65 05/10/1969 (Καζέρτα-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 81-87 27/09/1970 (Βουκουρέστι-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 76-82 20/09/1971 (Βίντιν-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 84-68 27/07/1972 (Σεράγεβο-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 79-61 14/09/1973 (Κωνσταντινούπολη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 75-76 04/10/1973 (Μπανταλόνα-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 78-89 27/12/1974 (Θεσσαλονίκη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 78-91 18/05/1975 (Χάγκεν-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 81-68 07/06/1975 (Ριέκα-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 61-71 19/09/1975 (Βουκουρέστι-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 78-83 21/12/1976 (Μπουργκάς-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 74-66 15/05/1977 (Ελσίνκι-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ Ελλάδα-Ρουμανία 90-85 26/10/1977 (Θεσσαλονίκη-Φιλικός) Ελλάδα-Ρουμανία 92-86 27/10/1977 (Θεσσαλονίκη-Φιλικός) Ελλάδα-Ρουμανία 98-77 20/12/1977 (Σκόπια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 79-84 08/05/1978 (Άγκυρα-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 81-89 15/09/1979 (Αθήνα-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 71-64 13/09/1980 (Κλουζ-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 75-81 19/10/1980 (Θεσσαλονίκη-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 110-94 06/12/1981 (Σόφια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 83-88 05/05/1982 (Κωνσταντινούπολη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 93-102 22/05/1982 (Πόρτο-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 73-62 03/09/1983 (Βρμπας-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 74-75 26/12/1984 (Αθήνα-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 84-77 19/05/1985 (Βουκουρέστι-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 99-81 27/12/1986 (Σόφια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 99-89 03/06/1987 (Νέο Φάληρο-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 109-77 25/12/1988 (Αττάλεια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 102-100 25/11/1989 (Νέο Φάληρο-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 97-77 24/11/1990 (Σκόπια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 71-91 01/12/1990 (Βουκουρέστι-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 83-80 20/11/1991 (Βουκουρέστι-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 82-73 24/06/1992 (Μούρθια-Προολυμπιακό) Ελλάδα-Ρουμανία 91-72 18/11/1992 (Νέο Φάληρο-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 115-73 24/11/2001 (Βουκουρέστι-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 92-60 23/11/2002 (Ηλιούπολη-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 103-45 12/08/2009 (Μαρούσι-Φιλικός) Ελλάδα-Ρουμανία 102-57 07/08/2017 (Πάτρα-Φιλικός) Ελλάδα-Ρουμανία 106-48