Ελλάδα - Ρουμανία: Γαλανόλευκη η προϊστορία

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:
07/05/1951 (Παρίσι-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 2-0
09/08/1956 (Κάιρο-Προολυμπιακό) Ελλάδα-Ρουμανία 49-50
04/09/1957 (Αθήνα-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 74-65
18/11/1962 (Κωνσταντινούπολη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 57-68
20/11/1962 (Αθήνα-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 59-63
12/09/1963 (Αθήνα-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 58-57
20/09/1964 (Βουκουρέστι-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 67-94
15/05/1965 (Αθήνα-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 68-75
18/11/1965 (Βουκουρέστι-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 77-95
01/08/1966 (Αθήνα-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 65-63
24/12/1966 (Σόφια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 66-74
10/05/1967 (Σκόπια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 73-67
20/08/1967 (Βουκουρέστι-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 73-92
27/12/1968 (Σμύρνη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 82-92
03/09/1969 (Θεσσαλονίκη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 80-65
05/10/1969 (Καζέρτα-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 81-87
27/09/1970 (Βουκουρέστι-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 76-82
20/09/1971 (Βίντιν-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 84-68
27/07/1972 (Σεράγεβο-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 79-61
14/09/1973 (Κωνσταντινούπολη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 75-76
04/10/1973 (Μπανταλόνα-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 78-89
27/12/1974 (Θεσσαλονίκη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 78-91
18/05/1975 (Χάγκεν-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 81-68
07/06/1975 (Ριέκα-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 61-71
19/09/1975 (Βουκουρέστι-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 78-83
21/12/1976 (Μπουργκάς-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 74-66
15/05/1977 (Ελσίνκι-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ Ελλάδα-Ρουμανία 90-85
26/10/1977 (Θεσσαλονίκη-Φιλικός) Ελλάδα-Ρουμανία 92-86
27/10/1977 (Θεσσαλονίκη-Φιλικός) Ελλάδα-Ρουμανία 98-77
20/12/1977 (Σκόπια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 79-84
08/05/1978 (Άγκυρα-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 81-89
15/09/1979 (Αθήνα-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 71-64
13/09/1980 (Κλουζ-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 75-81
19/10/1980 (Θεσσαλονίκη-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 110-94
06/12/1981 (Σόφια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 83-88
05/05/1982 (Κωνσταντινούπολη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 93-102
22/05/1982 (Πόρτο-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 73-62
03/09/1983 (Βρμπας-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 74-75
26/12/1984 (Αθήνα-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 84-77
19/05/1985 (Βουκουρέστι-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 99-81
27/12/1986 (Σόφια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 99-89
03/06/1987 (Νέο Φάληρο-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 109-77
25/12/1988 (Αττάλεια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 102-100
25/11/1989 (Νέο Φάληρο-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 97-77
24/11/1990 (Σκόπια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 71-91
01/12/1990 (Βουκουρέστι-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 83-80
20/11/1991 (Βουκουρέστι-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 82-73
24/06/1992 (Μούρθια-Προολυμπιακό) Ελλάδα-Ρουμανία 91-72
18/11/1992 (Νέο Φάληρο-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 115-73
24/11/2001 (Βουκουρέστι-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 92-60
23/11/2002 (Ηλιούπολη-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 103-45
12/08/2009 (Μαρούσι-Φιλικός) Ελλάδα-Ρουμανία 102-57
07/08/2017 (Πάτρα-Φιλικός) Ελλάδα-Ρουμανία 106-48