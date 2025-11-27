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Ελλάδα - Ρουμανία: Γαλανόλευκη η προϊστορία

Μπάσκετ
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Ελλάδα και Ρουμανία έχουν αναμετρηθεί 53 φορές σε επίπεδο Ανδρών, από τα μέσα του περασμένου αιώνα. Η Εθνική μετρά 30 νίκες και 23 ήττες.

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:

07/05/1951 (Παρίσι-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 2-0

09/08/1956 (Κάιρο-Προολυμπιακό) Ελλάδα-Ρουμανία 49-50

04/09/1957 (Αθήνα-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 74-65

18/11/1962 (Κωνσταντινούπολη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 57-68

20/11/1962 (Αθήνα-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 59-63

12/09/1963 (Αθήνα-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 58-57

20/09/1964 (Βουκουρέστι-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 67-94

15/05/1965 (Αθήνα-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 68-75

18/11/1965 (Βουκουρέστι-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 77-95

01/08/1966 (Αθήνα-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 65-63

24/12/1966 (Σόφια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 66-74

10/05/1967 (Σκόπια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 73-67

20/08/1967 (Βουκουρέστι-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 73-92

27/12/1968 (Σμύρνη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 82-92

03/09/1969 (Θεσσαλονίκη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 80-65

05/10/1969 (Καζέρτα-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 81-87

27/09/1970 (Βουκουρέστι-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 76-82

20/09/1971 (Βίντιν-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 84-68

27/07/1972 (Σεράγεβο-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 79-61

14/09/1973 (Κωνσταντινούπολη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 75-76

04/10/1973 (Μπανταλόνα-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 78-89

27/12/1974 (Θεσσαλονίκη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 78-91

18/05/1975 (Χάγκεν-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 81-68

07/06/1975 (Ριέκα-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 61-71

19/09/1975 (Βουκουρέστι-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 78-83

21/12/1976 (Μπουργκάς-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 74-66

15/05/1977 (Ελσίνκι-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ Ελλάδα-Ρουμανία 90-85

26/10/1977 (Θεσσαλονίκη-Φιλικός) Ελλάδα-Ρουμανία 92-86

27/10/1977 (Θεσσαλονίκη-Φιλικός) Ελλάδα-Ρουμανία 98-77

20/12/1977 (Σκόπια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 79-84

08/05/1978 (Άγκυρα-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 81-89

15/09/1979 (Αθήνα-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 71-64

13/09/1980 (Κλουζ-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 75-81

19/10/1980 (Θεσσαλονίκη-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 110-94

06/12/1981 (Σόφια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 83-88

05/05/1982 (Κωνσταντινούπολη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 93-102

22/05/1982 (Πόρτο-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 73-62

03/09/1983 (Βρμπας-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 74-75

26/12/1984 (Αθήνα-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 84-77

19/05/1985 (Βουκουρέστι-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 99-81

27/12/1986 (Σόφια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 99-89

03/06/1987 (Νέο Φάληρο-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 109-77

25/12/1988 (Αττάλεια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 102-100

25/11/1989 (Νέο Φάληρο-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 97-77

24/11/1990 (Σκόπια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 71-91

01/12/1990 (Βουκουρέστι-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 83-80

20/11/1991 (Βουκουρέστι-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 82-73

24/06/1992 (Μούρθια-Προολυμπιακό) Ελλάδα-Ρουμανία 91-72

18/11/1992 (Νέο Φάληρο-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 115-73

24/11/2001 (Βουκουρέστι-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 92-60

23/11/2002 (Ηλιούπολη-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 103-45

12/08/2009 (Μαρούσι-Φιλικός) Ελλάδα-Ρουμανία 102-57

07/08/2017 (Πάτρα-Φιλικός) Ελλάδα-Ρουμανία 106-48

Ελλάδα - Ρουμανία: Γαλανόλευκη η προϊστορία