Οι Γκρίζλις «λύγισαν» στην παράταση τους Πέλικανς

Οι Μέμφις Γκρίζλις χρειάστηκαν το έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης για να κάμψουν την αντίσταση των Νιου Ορλίνς Πέλκανς με 133-128.

Οι Πέλικανς ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 15 πόντων (68-53), όμως στο δεύτερο μέρος, οι Γκρίζλις έκαναν την αντεπίθεσή τους.

Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ροκανίζουν την διαφορά, έκαναν την ανατροπή και άγγιξαν τη νίκη στην κανονική διάρκεια, όμως ο Ζάιον Ουίλιαμς στην εκπνοή, ισοφάρισε σε 122-122 και έστειλε το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι Γκρίζλις, είχαν πιο καθαρό μυαλό, πήραν καλύτερες αποφάσεις στην επίθεση και κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 7-12.

Ο Ζακ Ίντι με 21 πόντους και 15 ριμπάουντ, ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Χοσέ Αλβαράδο να ξεχωρίζει για τους Πέλικανς, έχοντας 24 πόντους, 5 τρίποντα και 1 ασίστ.

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