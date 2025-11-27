Οι Θάντερ με 40αρα του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ «καθάρισαν» και τους Τίμπεργουλβς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους, επικρατώντας και επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 113-105, έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Οι Θάντερ ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη τους, με τους Τίμπεργουλβς να παλεύουν στο τρίτο δωδεκάλεπτο για να μπουν ξανά στο παιχνίδι.

Οι πρωταθλητές, ωστόσο δεν αστειεύονται ούτε την φετινή σεζόν και στην τέταρτη περίοδο, σοβαρεύτηκαν ξανά για να φτάσουν στην 18η νίκη τους την φετινή σεζόν (18-1 το ρεκόρ τους).

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 40 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Θάντερ, με τον Άντονι Έντουαρντς, να ξεχωρίζει για τους Τίμπεργουλβς με 31 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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