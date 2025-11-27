Ασταμάτητοι οι Ράπτορς: Νίκησαν και τους Πέισερς με buzzer beater

Οι Τορόντο Ράπτορς συνεχίζουν τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους, κάμπτοντας την αντίσταση των Ιντιάνα Πέισερς με 97-95.

Οι Καναδοί βρήκαν σθεναρή αντίσταση από τους Πέισερς, όμως την φετινή σεζόν έχουν περισσότερο βάθος στον πάγκο τους και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη, που τους διατηρεί ψηλά στην ανατολική περιφέρεια.

Oι Ράπτορς για να πάρουν τη νίκη χρειάστηκαν ένα απίθανο buzzer beater του Μπράντον Ίνγκραμ, που στην εκπνοή χάρισε στην ομάδα του τη νίκη.

Οι Ράπτορς έχουν πλέον ρεκόρ 14-5 και βρίσκονται στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ οι Πέισερς πρόσθεσαν ακόμη μια ήττα την φετινή σεζόν, έχοντας ρεκόρ 2-16.

Ο Σκότι Μπαρνς με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Τορόντο Ράπτορς με τον Τι Τζέι ΜακΚόνελ να ξεχωρίζει για τους Πέισερς έχοντας 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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