Νέα ήττα για τους Μπακς χωρίς τον Γιάννη

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τους Μιλγουόκι Μπακς, που γνώρισαν νέα ήττα αυτή τη φορά από τους Μαϊάμι Χιτ με 106-103.

Οι Μπακς πραγματοποίησαν κάκιστη εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος επιχείρησαν να κάνουν το comeback, όμως στο φινάλε ξέμειναν από δυνάμεις.

Πλέον τα «Ελάφια» έχουν ρεκόρ 8-11 και περιμένουν την επιστροφή του ηγέτη τους, για να επανέλθουν στα θετικά αποτελέσματα. Αντίθετα οι Χιτ βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 13-6.

Ο Τάιλερ Χίρο με 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Μαϊάμι Χιτ, με τον Ράιαν Ρόλινς να ξεχωρίζει για τους Μπακς, έχοντας 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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