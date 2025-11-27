Περίπατος των Νικς στην έδρα των Χόρνετς

Οι Νιου Γιορκ Νικς έστησαν πάρτι στην έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς, επικρατώντας με 129-101.

Οι Νεοϋορκέζοι μπήκαν με ορμή στην αναμέτρηση και επί της ουσίας «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο, όπου πήραν προβάδισμα 25 πόντων (47-72).

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι έκαναν διαχείριση δυνάμεων, φτάνοντας με χαρακτηριστική ευκολία στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 11-6, με τους Χόρνετς αντίθετα να πέφτουν στο 4-14.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον με 33 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Μπράντον Μίλερ να ξεχωρίζει για τους ηττημένους, έχοντας 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης