Οι Σέλτικς έβαλαν τέλος στο νικηφόρο σερί των Πίστονς

Οι Μπόστον Σέλτικς αποδείχθηκαν ανυπέρβλητο εμπόδιο για τους εκπληκτικούς Ντιτρόιτ Πίστονς, με τους «Κέλτες» να παίρνουν τη νίκη με 117-114.

Οι δύο ομάδες έδωσαν σκληρή «μάχη» για τη νίκη, με τους Σέλτικς να βγάζουν μεγάλο πάθος και ένταση στο παρκέ και παρά τα προβλήματά τους, πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη απέναντι στους πρωτοπόρους της ανατολικής περιφέρειας.

Έτσι, οι «Κέλτες» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 10-8 και έβαλαν τέλος στο νικηφόρο σερί των Ντιτρόιτ Πίστονς, που γνώρισαν την τρίτη τους ήττα την φετινή σεζόν (15-3 το ρεκόρ τους).

Ο Τζέιλεν Μπράουν με 33 πόντους 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ηγήθηκε για τους Μπόστον Σέλτικς, ενώ για τους Πίστονς ξεχώρισε ο συγκλονιστικός Κέιντ Κάνινγκχαμ που είχε 42 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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