Το πανόραμα της Euroleague: «Έπεσε» στην έκτη θέση ο Ολυμπιακός

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 13ης αγωνιστικής και την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε στην «Belgrade Arena» από τον Ερυθρό Αστέρα και στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπόρεσε να βρει λύσεις στην άμυνα, γνωρίζοντας έτσι την ήττα με 91-80.

Η Αρμάνι Μιλάνο δε δυσκολεύτηκε να πάρει το «διπλό» ενάντια στην Μακάμπι Τελ Αβίβ (88-102), ενώ η Μονακό έκανε... πάρτι απέναντι στην Αναντολού Εφές και επικράτησε με 102-66. Τέλος, η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 88-78 την Βιλερμπάν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Τρίτη 25/11

Ντουμπάι - Παρί 90-89

Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια 66-64

Ζάλγκιρις - Μπασκόνια 82-67

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ 74-75

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτίζαν 91-69

Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 90-67

Τετάρτη 26/11

Μακάμπι - Αρμάνι Μιλάνο 88-102

Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός 91-80

Μονακό - Εφές 102-66

Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν 88-78

Η κατάταξη

1) Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4

2) Ερυθρός Αστέρας 9-4

3) Παναθηναϊκός AKTOR 9-4

4) Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5

5) Μονακό 8-5

6) Ολυμπιακός 8-5

7) Βαλένθια 8-5

8) Φενερμπαχτσέ 8-5

9) Μπαρτσελόνα 8-5

10) Ρεάλ Μαδρίτης 7-6

11) Αρμάνι Μιλάνο 7-6

12) Βίρτους Μπολόνια 6-7

13) Ντουμπάι 6-7

14) Παρί 5-8

15) Αναντολού Εφές 5-8

16) Μπάγερν Μονάχου 5-8

17) Μπασκόνια 4-9

18) Παρτιζάν 4-9

19) Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10

20) Βιλερμπάν 3-10

Επόμενη αγωνιστική (14η)

Πέμπτη 4/12

19:15 Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης

20:00 Ζάλγκιρις-Μακάμπι

20:30 Μονακό-Παρί

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν

21:15 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

21:45 Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου

Παρασκευή 5/12

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια

21:30 Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ντουμπάι