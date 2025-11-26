Το πανόραμα της Euroleague: «Έπεσε» στην έκτη θέση ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε στην «Belgrade Arena» από τον Ερυθρό Αστέρα και στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπόρεσε να βρει λύσεις στην άμυνα, γνωρίζοντας έτσι την ήττα με 91-80.
Η Αρμάνι Μιλάνο δε δυσκολεύτηκε να πάρει το «διπλό» ενάντια στην Μακάμπι Τελ Αβίβ (88-102), ενώ η Μονακό έκανε... πάρτι απέναντι στην Αναντολού Εφές και επικράτησε με 102-66. Τέλος, η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 88-78 την Βιλερμπάν.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής
Τρίτη 25/11
Ντουμπάι - Παρί 90-89
Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια 66-64
Ζάλγκιρις - Μπασκόνια 82-67
Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ 74-75
Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτίζαν 91-69
Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 90-67
Τετάρτη 26/11
Μακάμπι - Αρμάνι Μιλάνο 88-102
Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός 91-80
Μονακό - Εφές 102-66
Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν 88-78
Η κατάταξη
1) Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4
2) Ερυθρός Αστέρας 9-4
3) Παναθηναϊκός AKTOR 9-4
4) Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5
5) Μονακό 8-5
6) Ολυμπιακός 8-5
7) Βαλένθια 8-5
8) Φενερμπαχτσέ 8-5
9) Μπαρτσελόνα 8-5
10) Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
11) Αρμάνι Μιλάνο 7-6
12) Βίρτους Μπολόνια 6-7
13) Ντουμπάι 6-7
14) Παρί 5-8
15) Αναντολού Εφές 5-8
16) Μπάγερν Μονάχου 5-8
17) Μπασκόνια 4-9
18) Παρτιζάν 4-9
19) Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10
20) Βιλερμπάν 3-10
Επόμενη αγωνιστική (14η)
Πέμπτη 4/12
19:15 Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης
20:00 Ζάλγκιρις-Μακάμπι
20:30 Μονακό-Παρί
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν
21:15 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
21:45 Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου
Παρασκευή 5/12
21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα
21:15 Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια
21:30 Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ντουμπάι